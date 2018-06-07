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民眾DIY為食安把關 竹市衛生局免費提供食品簡易試劑

2018-06-07 13:32聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

食品簡易試劑讓民眾為食安把關！禍從口入，為了避免民眾將不健康的食物吃下肚，新竹市衛生局從6月7日起，免費提供2種食品簡易試劑共250份，民眾可在家自行檢測豆製品、丸製品、米麵製品及鹹魚等食品，是否含有殺菌劑過氧化氫及工業色素皂黃，民眾可至衛生局及三區衛生所索取試劑。

一般消費者在購買食材食，經常以外觀完整以及色澤來判斷是否新鮮，有些業者為了讓食品賣相好看，或是為了避免食物販售過程中腐敗速度太快，故意在食品中添加過氧化氫、皂黃等非法添加物，藉此增加產品色澤。

衛生局檢驗科長丁冠玉表示，過氧化氫就是一般熟知的雙氧水，業者可能在食品加工過程中添加，用來殺菌、改善色澤，但依照法規，食品中不得殘留過氧化氫；皂黃則是工業染料，不可用於食品，但卻經常被不肖業者添加在豆類相關製品及鹹魚，食用過量可能會引起肝臟細胞損害，甚至引發肝癌的發生。

衛生局提供的2種試劑，使用方法簡易，包裝上都有使用說明，民眾可自行對可疑食品DIY檢測，只需在食品中加入單一試劑觀察顏色變化，添加氧化氫產品會呈現金黃色〈陽性〉，添加皂黃則會變為紫色〈陽性〉，若都沒有變色則屬陰性。

丁冠玉表示，民眾檢測結果如果為陽性時，可提供食品購買來源資料給衛生局，衛生局會到店家製作食品現場進行抽驗查核，確認食品在哪個環節受到汙染，防止非法添加物危害民眾健康。

皂黃是工業染料，不可用於食品，但卻經常被不肖業者添加在豆類相關製品及鹹魚，使用食...
皂黃是工業染料，不可用於食品，但卻經常被不肖業者添加在豆類相關製品及鹹魚，使用食品簡易試劑，有添加皂黃會呈現紫色〈陽性〉。圖／新竹市衛生局提供
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過氧化氫就是一般熟知的雙氧水，業者可能在食品加工過程中添加，用來殺菌、改善色澤，...
過氧化氫就是一般熟知的雙氧水，業者可能在食品加工過程中添加，用來殺菌、改善色澤，使用食品簡易試劑，有添加氧化氫產品會呈現金黃色〈陽性〉。圖／新竹市衛生局提供
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衛生所食安豆製品

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