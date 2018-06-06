到北埔南外社區體驗與蝶共舞 品嘗蝶村特色美食

2018-06-06 18:31 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



每年入夏，社區都可看到翩翩起舞的蝴蝶，品種多達上百種。圖／南外社區提供 分享 facebook

新竹縣北埔鄉的南外社區，因位處偏鄉，原有產業與人口不斷外流，為了打造社區特色，南外社區自2012起，結合大坪國小共同營造蝴蝶生態社區，社區中有多達上百種蝴蝶，2016年社區推出與蝶共食，將蝴蝶與人類共食的植物製作成餐點，今年社區在水保局青年回留農村創新計畫，由烘焙達人帶著社區媽媽，共同開發融入蝶村特色的烘焙品，運用於展售、餐食及輕旅行中。

南外社區從2013年開始，在農委會水保局的輔導下，每年入夏舉辦為期一天「蝴蝶祭」活動，推廣生態教育並促銷農特產品，吸引不少遊客特地來看難得一見的蝴蝶慶典。

社區每年入夏後，隨處都可看見翩翩起舞的蝴蝶，台灣蝴蝶有三百多種，社區可以看到常見的一百種蝴蝶，比較特別的是黃裳鳳蝶、流星蛺蝶，不少喜愛自然生態的民眾為此造訪社區。

南外社區發展協會理事長葉貴霖說，今年的祭典活動還不確定什麼時候舉辦，與社區居民經過討論後，想將原本只有一天的「蝴蝶祭」變成「蝴蝶季」，希望能拉長活動時間，藉此吸引更多的民眾來社區進行生態旅遊。

青年回留農村創新計畫的參與人錢佳惠表示，兩年前社區推出與蝶共食的概念，利用蝴蝶蜜源植物、幼蟲偏好植物，將其中民眾也食用的共同植物，運用客家菜的做法設計成蝴蝶餐，讓民眾在吃飯時也能認識蝴蝶的作息及生態。