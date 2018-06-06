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到北埔南外社區體驗與蝶共舞 品嘗蝶村特色美食

2018-06-06 18:31聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

每年入夏，社區都可看到翩翩起舞的蝴蝶，品種多達上百種。圖／南外社區提供
每年入夏，社區都可看到翩翩起舞的蝴蝶，品種多達上百種。圖／南外社區提供
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新竹縣北埔鄉的南外社區，因位處偏鄉，原有產業與人口不斷外流，為了打造社區特色，南外社區自2012起，結合大坪國小共同營造蝴蝶生態社區，社區中有多達上百種蝴蝶，2016年社區推出與蝶共食，將蝴蝶與人類共食的植物製作成餐點，今年社區在水保局青年回留農村創新計畫，由烘焙達人帶著社區媽媽，共同開發融入蝶村特色的烘焙品，運用於展售、餐食及輕旅行中。

南外社區從2013年開始，在農委會水保局的輔導下，每年入夏舉辦為期一天「蝴蝶祭」活動，推廣生態教育並促銷農特產品，吸引不少遊客特地來看難得一見的蝴蝶慶典。

社區每年入夏後，隨處都可看見翩翩起舞的蝴蝶，台灣蝴蝶有三百多種，社區可以看到常見的一百種蝴蝶，比較特別的是黃裳鳳蝶、流星蛺蝶，不少喜愛自然生態的民眾為此造訪社區。

南外社區發展協會理事長葉貴霖說，今年的祭典活動還不確定什麼時候舉辦，與社區居民經過討論後，想將原本只有一天的「蝴蝶祭」變成「蝴蝶季」，希望能拉長活動時間，藉此吸引更多的民眾來社區進行生態旅遊。

青年回留農村創新計畫的參與人錢佳惠表示，兩年前社區推出與蝶共食的概念，利用蝴蝶蜜源植物、幼蟲偏好植物，將其中民眾也食用的共同植物，運用客家菜的做法設計成蝴蝶餐，讓民眾在吃飯時也能認識蝴蝶的作息及生態。

錢佳惠說，去年社區與旅行社合作推出南外社區輕旅行，遊客可以到南外社區參觀，聽導覽人員解說蝴蝶生態，也可以看看老屋修復的姜家大院「天空之城」以及被稱為「北埔天梯」的千段崎百年古道，今年更推出DIY福蝶捕夢網編織手作課程，並打造更多特色蝴蝶餐與點心，歡迎民眾來認識台灣農村之美。

烘焙達人帶著社區的長輩一起製作蝴蝶形狀的小餅乾。記者陳斯穎／攝影
烘焙達人帶著社區的長輩一起製作蝴蝶形狀的小餅乾。記者陳斯穎／攝影
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南外社區打成蝴蝶生態園，在社區內設立蝴蝶廊道、生態池，種植蜜源植物。圖／南外社區...
南外社區打成蝴蝶生態園，在社區內設立蝴蝶廊道、生態池，種植蜜源植物。圖／南外社區提供
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共食北埔老屋

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