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造橋南瓜節9日登場 南瓜隧道迎賓

2018-06-05 23:20聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

苗栗縣造橋鄉「南瓜節」活動今年安排6月9、10日兩天在龍昇村大潭登場，9日晚間在大西村鄉立活動中心還有晚會，穿插摸彩助興；造橋鄉推出南瓜節活動已十餘年，成為地方一大產業特色及年度盛會，苗栗縣政府歡迎各地鄉親屆時來同樂，感受南瓜節的多元風貌。

苗栗縣長徐耀昌及造橋鄉長黃純德、造橋鄉農會及鄉內各界人士今天上午齊聚縣府大廳，為今年南瓜節活動行銷，會場展示各類觀賞、食用南瓜及加工品，還請來竹北「意源廚房」大廚劉意源及餐飲團隊製作多道創意南瓜料理，令人垂涎；今年各式南瓜創意料理，「南瓜馬卡龍」是一大亮點，「意源廚房」利用南瓜餡取代奶油、果醬內餡，品嘗起來別有一番風味。

徐耀昌指出，南瓜是最佳養生食品，深受大眾喜愛，造橋是「南瓜的故鄉」，栽種的南瓜品質優異，全省聞名，供不應求，每年辦的南瓜節活動適合全家大小共同參與，縣府竭誠邀請各地遊客南瓜節2天到造橋鄉來趟輕旅行，品嘗南瓜創意料理、採購養生南瓜。

9、10日的南瓜節除了有造橋鄉農會家政班研製的南瓜創意料理，在大潭湖畔還有長約250公尺南瓜隧道，同時安排街頭藝人、熱舞、特技、魔術表演、有獎徵答、南瓜一元競標等，會場還有18鄉鎮農特產品展售，南瓜生態導覽解說。南瓜節最近還沒登場，每天已有大批遊覽車來載遊客來賞玩「南瓜隧道」。

9日晚間6點30分在大西村鄉立活動中心的晚會，安排藝人「小豬」黃沐妍主持，邀請客家歌手陳孟蕎、live band樂團、大西村舞蹈班演出，會中還穿插摸彩助興，摸彩券晚會現場發送，限量2000張送完為止，獎品有液晶電視、液晶顯示器、自行車、冰箱、乾衣機等家用電器。

今年苗栗縣南瓜節請來竹北「意源廚房」大廚劉意源及餐飲團隊製作多道創意南瓜料理，令...
今年苗栗縣南瓜節請來竹北「意源廚房」大廚劉意源及餐飲團隊製作多道創意南瓜料理，令人垂涎，南瓜馬卡龍是其中一大亮點。記者胡蓬生／攝影
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今年苗栗縣南瓜節請來竹北「意源廚房」大廚劉意源及餐飲團隊製作多道創意南瓜料理，令...
今年苗栗縣南瓜節請來竹北「意源廚房」大廚劉意源及餐飲團隊製作多道創意南瓜料理，令人垂涎。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣造橋鄉「南瓜節」6月9、10日兩天在龍昇村大潭舉辦，9日晚間在大西鄉立活動...
苗栗縣造橋鄉「南瓜節」6月9、10日兩天在龍昇村大潭舉辦，9日晚間在大西鄉立活動中心還有晚會，縣府及造橋鄉今天共同為南瓜節行銷宣傳，會場展示各類南瓜。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣造橋鄉「南瓜節」6月9、10日兩天在龍昇村大潭舉辦，9日晚間在大西鄉立活動...
苗栗縣造橋鄉「南瓜節」6月9、10日兩天在龍昇村大潭舉辦，9日晚間在大西鄉立活動中心還有晚會，縣府及造橋鄉今天共同為南瓜節行銷宣傳。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣造橋鄉「南瓜節」6月9、10日兩天在龍昇村大潭舉辦，9日晚間在大西鄉立活動...
苗栗縣造橋鄉「南瓜節」6月9、10日兩天在龍昇村大潭舉辦，9日晚間在大西鄉立活動中心還有晚會，縣府及造橋鄉今天共同為南瓜節行銷宣傳，會場展示各類南瓜。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣造橋鄉「南瓜節」6月9、10日兩天在龍昇村大潭舉辦，9日晚間在大西鄉立活動...
苗栗縣造橋鄉「南瓜節」6月9、10日兩天在龍昇村大潭舉辦，9日晚間在大西鄉立活動中心還有晚會，縣府及造橋鄉今天共同為南瓜節行銷宣傳。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣造橋鄉「南瓜節」6月9、10日兩天在龍昇村大潭舉辦，9日晚間在大西鄉立活動...
苗栗縣造橋鄉「南瓜節」6月9、10日兩天在龍昇村大潭舉辦，9日晚間在大西鄉立活動中心還有晚會，縣府及造橋鄉今天共同為南瓜節行銷宣傳，會場展示各類南瓜。記者胡蓬生／攝影
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