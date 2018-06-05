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頭份中華路違建21日強制拆除 拓寬增車道人行道

2018-06-05 17:03聯合報 記者黃瑞典╱即時報導

公路總局將於6月21日動工拓寬中山高頭份交流道附近的頭份市中華路部分路段，路旁32戶占用道路用地的違建，只剩14家還未拆除，縣府今天發文通知占用戶，將於21日上午9點半強制拆除，公路總局預計年底前拓寬完成，將新增1個車道及人行道，改善交流道周邊的交通。

頭份市中華路（省道台1線）是通往中山高頭份交流道要道，上下班尖峰時段交通經常壅塞，尤其自強路至顯會路間的北上路段，尖峰時段車流量大，經常形成交通瓶頸造成交通壅塞，地方爭取取拓寬多年。

公路總局苗栗工務段長陳禎康說，中華路從自強路至顯會路間路段為雙向4車道，長約355公尺，目前路幅約24公尺寬，其中北上車道將拓寬4至12公尺，可以增加1個3.5公尺寬的車道，並利用部分剩餘空間增設約200至250公尺長、4至5公尺寬的人行道。

由於中華路北上車道旁的道路用地長年遭店家占用，搭建店面、鐵皮棚架、招牌等違建，縣府清查共有32戶占用違建，縣府與公路總局、地政等單位上個月已向占用戶逐戶說明占用面積與拆除範圍，已有14戶配合自行拆除完成，另有4戶拆除中，只剩14戶還未拆除。

縣府工商發展處指出，今天已發文通知各占用戶，將於21日上午9時30分執行占用道路的違建強制拆除，包括斷水、斷電及天花板、牆面等破壞性拆除，呼籲占用戶最好主動拆除，以降低損失。

陳禎康說，拓寛工程總經費約1028萬元，已協調好管線單位配合，路旁的排水溝也將重新施設，工期約6個月，預計年底前完工，施工期間會維持2車道通行，不影響店家營業及住家出入，完工後將可大幅改善中華路的交通。

苗栗縣政府今天發文通知頭份市中華路違建占用戶，將於21日上午9點半強制拆除。圖／...
苗栗縣政府今天發文通知頭份市中華路違建占用戶，將於21日上午9點半強制拆除。圖／縣府提供
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苗栗縣政府今天發文通知頭份市中華路違建占用戶，將於21日上午9點半強制拆除。圖／...
苗栗縣政府今天發文通知頭份市中華路違建占用戶，將於21日上午9點半強制拆除。圖／縣府提供
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苗栗縣政府今天發文通知頭份市中華路違建占用戶，將於21日上午9點半強制拆除。圖／...
苗栗縣政府今天發文通知頭份市中華路違建占用戶，將於21日上午9點半強制拆除。圖／縣府提供
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