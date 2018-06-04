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桃園鐵玫瑰音樂節今起登場 High到12月底

2018-06-04 17:08聯合報 記者李京昇╱即時報導

桃園市最大規模的音樂盛事《2018桃園鐵玫瑰音樂節》今天正式開跑，今年將有「音樂學院」、「搖滾繞境」、「熱音賞」、「音樂節」四大系列活動熱鬧登場，即日起至12月將不間斷有音樂講座、營隊、樂團比賽、小型售票專場、演唱會等豐富內容。

鐵玫瑰音樂節系列最受矚目的「搖滾繞境」及「音樂節」演唱會，將分別在6至12月舉辦，將邀請演出的卡司包含董事長樂團、舒米恩、魏如萱、王宏恩、陳珊妮、謝銘祐、血肉果汁機等多位樂團藝人輪番演出。

首先登場的搖滾繞境是6月9日在龍潭運動公園的「龍潭場」，第2場則是9月1日在大溪橋頭停車場舉辦的「大溪場」，以及9至11月的六場小型售票專場演出。

市長鄭文燦表示，今年鐵玫瑰音樂節系列活動特別新增「大團帶小團」、「偏鄉兒童音樂營」等活動，持續推動音樂教育向下紮根，「大師講堂」也首次到校園，選擇桃園南北3所學校做為校園種子站，將音樂創作的種子灑進校園。

6月8日在桃園展演中心展開的第1場大師講堂，將由知名音樂製作人陳子鴻打頭陣，陸續還有陳國華、閃靈Doris等大師登場，全都是免費自由入場；還有「熱音賞樂團大賽」，分為社會組及高校組，即日起7月31日前上網報名，獲獎隊伍就有機會獲得獎金和演出機會。

另外，音樂節也將舉辦南北兩場，北桃園為7月21、22日在桃園藝文廣場舉辦兩天的「清新趴」，南桃園是12月1日在桃園高鐵站前廣場的「搖滾趴」。

桃園鐵玫瑰音樂節今天起登場，6至12月將有一系列音樂活動。圖／市府文化局
桃園鐵玫瑰音樂節今天起登場，6至12月將有一系列音樂活動。圖／市府文化局
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演唱會果汁鄭文燦

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