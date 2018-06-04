新竹300大遊行 在地店家回饋鄉親推自家美食應援

2018-06-04 15:27 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



為迎接「新竹300博覽會」與系列活動，在地店家包含漁香甜不辣、淵明餅鋪、814大同冰店、高家冬瓜茶等14間店家，及廟宇都熱情響應，當天將定點推出自家美食，以回饋鄉里的心，給踩街民眾滿滿元氣。

漁香甜不辣第三代負責人陳昱府說，新竹市是非常有歷史的城市，擁有許多古蹟與特色小吃，新竹300是歷史的一刻，他二話不說支持，也是對新竹市民的回饋；淵明餅舖負責人楊智瑋說，淵明餅舖開業70年，過去受鄉親許多照顧，但卻沒有機會能回饋市民，藉大遊行感謝市民的支持。

高家冬瓜茶負責人高峯輝說，高家冬瓜茶歷經一甲子，今年是新竹300年生日，非常樂意把新竹古老的口味和大家共享，一同歡慶難得的日子。長和宮主委楊金土說，新竹300年是城市的囍事，長和宮作為新竹市的一份子，過去取之於社會，用之於社會，盼藉由應援大遊行，為新竹市盡一份心力。

新竹300博覽會與系列活動，將能讓民眾更認識城的歷史、文化、建設與發展，共同想像城市的未來，根據市府統計，6月9日舉行「新竹300城市大遊行」，目前已有79隊、近1800人報名參與。