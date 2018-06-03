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社區媽媽、新住民接力包粽1萬2千顆 送暖助弱勢

2018-06-03 20:28聯合報 記者曾增勳╱即時報導

桃園市蘆竹區南崁里長邱顯助發起粽葉飄香傳溫情，南崁里社區媽媽160人響應，多位越南新住民、原住民媽媽參與，到今天下午共做好1萬2千顆粽子，邱顯助表示，所有粽子分送中低收戶、蘆竹實踐禪協會弱勢學童及關懷據點、獨居老人、里民，提前感受端節氣氛。

嫁來蘆竹開設越南餐廳的越南新住民潘韻如等多位越南新住民媽媽，穿者專統越南服飾，參與製作越南傳統越南粽，越南粽分葷、素兩種，葷粽包豬肉、素粽包芭蕉為主，水煮7小時吃起來口感好，潘韻如表示，很高興參與社區包粽活動，回饋弱勢家庭分享傳統越南粽口味，覺得很有意義。

桃園市蘆竹區南崁里粽葉飄香傳溫情，社區媽媽合力完成1.2萬顆各種口味粽子，分送弱...
桃園市蘆竹區南崁里粽葉飄香傳溫情，社區媽媽合力完成1.2萬顆各種口味粽子，分送弱勢家庭提前感受端午節氣氛。圖／邱顯助提供
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桃園市蘆竹區南崁里粽葉飄香傳溫情，社區媽媽合力完成1.2萬顆各種口味粽子，分送弱...
桃園市蘆竹區南崁里粽葉飄香傳溫情，社區媽媽合力完成1.2萬顆各種口味粽子，分送弱勢家庭提前感受端午節氣氛。圖／邱顯助提供
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桃園市蘆竹區南崁里長邱顯助（左一）舉辦粽葉飄香傳溫情，越南新住民媽媽潘韻如（右一...
桃園市蘆竹區南崁里長邱顯助（左一）舉辦粽葉飄香傳溫情，越南新住民媽媽潘韻如（右一）等人穿越南服裝，參與製作傳統越南粽，提前分享弱勢家庭過節。圖／邱顯助提供
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越南新住民粽子

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