昇恆昌頒發獎學金 助清寒弱勢家庭

2018-06-03 18:28 中央社 桃園3日電



秉持關懷兒童、回饋在地的理念，昇恆昌公司與永瑞慈善基金會連續16年頒發清寒優良學生獎學金，今天更邀請紙風車劇團到場演出，讓受獎學生、家長與附近居民一起欣賞藝文展演。

昇恆昌免稅商店總經理江建廷受訪表示，公司與永瑞慈善基金會合作已經連續16年，在桃園舉辦永瑞優良學生獎學金頒獎典禮，提供清寒、身障及低收入3大類學生獎助學金，基金會成立至今已幫助超過2000多名學生。

江建廷表示，今年獎學金頒發名額包含國小組81位及國中組70位，共151位，國小學生每人可獲得新台幣2500元，國中生每人3000元，獎學金全數由昇恆昌免稅商店盈餘提供，希望讓小朋友們更專注於學業表現，並將這樣的關懷延伸到身旁更多的家人朋友。

東興國中郭同學說，很感激能獲得獎學金，年長的爺爺因病常進出醫院，有了獎學金能夠減輕家中經濟負擔，讓即將面臨國中會考的自己專注在學習上，獎學金肯定了自己在求學階段的努力，也讓自己不再感受孤單。這筆錢幫助的不只是一個家庭，也拯救爺爺的健康。

目前與媽媽、姐姐一起生活的林同學表示，自己即將從南美國小畢業，家中只靠媽媽一人賺錢養家相當辛苦，有了這份獎學金就能夠去買些文具用品、布鞋及參考書，剩餘的錢則存下來留到國中用，很感謝永瑞基金會獎學金的支持，讓自己也能減輕家中經濟負擔。

為了讓頒獎典禮更豐富多元，也讓更多民眾參與，公共事務室經理曹惠鈞指出，昇恆昌繼兩年前結合園遊會形式，今年則與平鎮藝術季以及紙風車劇團合作，安排武松打虎的戲碼與台下大小朋友互動，讓小朋友除了領取獎學金，也能參與更多藝文活動。