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歡慶新竹300年 城市大遊行邀市民踩街繞城

2018-06-03 13:19聯合報 記者張雅婷╱即時報導

新竹市府迎接新竹300年，將於6月9日舉辦「新竹300城市大遊行」，以城市光榮、科技未來、生態環境、文化生活四大主題，邀請市民共同踩街繞城，新竹市長林智堅到光武國中，與組隊遊行的學生一同動手製作紙箱車，為新竹300城市大遊行暖身，目前已有全市79隊、近1800人報名參與。

自行車隊「法拉第車隊」聞名的光武國中，120名學生車手將參與新竹300城市大遊行，法拉利車隊師生團隊共同發揮創造力，以「單車城市」為主題，合力手工製作多項大型自行車、汽車等遊行道具，展現學生心中的新竹市環境與文化生活。

林智堅向學生分享他心中的「新竹300」，他說，身為「土到不行」、生活從未離開新竹市的在地孩子，他對城市有很深情感，林智堅表示，透過博覽會，可以更理解城市的歷史、文化、建設與發展，更重要的是市民們對城市的未來想像，學生發想的「單車城市」也不會只是夢想，在眾人的共同努力下，只要願意去做去實踐，就會美夢成真。

光武國中「法拉第車隊」車隊代表黃翊哲表示，看到新竹市成為「單車城市」的潛力，新竹市有新竹左岸、17公里海岸線等兼顧品質與安全的優美自行車道，團隊打造多輛大型自行車、汽車道具做對比，學生車手們也會騎上自行車，以單車城市概念展現新竹市生態環境與文化生活。

教育處表示，為歡慶新竹300年，市府於7月舉辦系列博覽會，並搶先於6月9日舉辦「新竹300城市大遊行」，共有四大遊行主題，城市光榮隊是以「城市公僕」和「城市英雄」為主題的職業裝扮，科技未來隊結合科技與人文古蹟，展望竹市未來前景，生態環境隊展現城市獨特的生態資源，文化生活隊則以親子大隊及新竹動物園等為號召，展現新竹人幸福又充滿能量的生活品質，「讓全台看到新竹市的特色與能量！」

新竹市長林智堅（中）到光武國中，與組隊遊行的學生一同動手製作紙箱車，為新竹300...
新竹市長林智堅（中）到光武國中，與組隊遊行的學生一同動手製作紙箱車，為新竹300城市大遊行暖身。圖／新竹市府提供
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新竹市長林智堅（右）到光武國中，與組隊遊行的學生一同動手製作紙箱車，為新竹300...
新竹市長林智堅（右）到光武國中，與組隊遊行的學生一同動手製作紙箱車，為新竹300城市大遊行暖身。圖／新竹市府提供
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光武國中組隊遊行的學生一同動手製作紙箱車，為新竹300城市大遊行暖身。圖／新竹市...
光武國中組隊遊行的學生一同動手製作紙箱車，為新竹300城市大遊行暖身。圖／新竹市府提供
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自行車單車林智堅

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