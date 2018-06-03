來一場舊物旅程吧 惜物市集6/16在竹東藝術文創村

2018-06-03 07:54 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



一些小瑕疵的NG品，一堆用不到的東西擺在家中長灰塵，也許可以幫它們找個新主人！6月16日在竹東文創藝術村，即將上演一場「斷捨離」的舊物旅程，參與的賣家事先將想找到下一個新主人的商品拍照，標示價格並放在網路平台上供人瀏覽，現場也會有更多的NG品及二手物等待民眾去挖掘。

負責活動的范特喜營運企劃楊安怡表示，團隊每個月的第三個周末都會在竹東文創藝術區舉辦市集，每次的主題都不一樣，先前曾舉辦過手作、音樂、美食胖卡等，這次則以舊物作為主題。

楊安怡說，許多人常常失手買了一堆東西，事後才發現其實用不到，但是也捨不得丟掉，就擺在角落，或者是喜歡手作的民眾及店家，有時候難免會有一些瑕疵品，物品功能正常，就是外表比較不好看，為了讓這些東西充分得到利用，決定舉辦一個惜物市集。

為了符合這次的主題，在惜物市集上擺攤的店家，必須有一半以上的NG品或是二手舊物，除了當天可以到現場選購商品，為了讓商品曝光率提高，團隊將每一個攤位最具代表性的商品照放到網路平台上開放競標，喜歡的民眾可以先與參與競標，等活動當天再去攤位取貨，楊安怡說，這種作法也可以鼓勵民眾活動當天到現場看看其他店家的商品，增加消費機會。