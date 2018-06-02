數位雷達測照新設備全出動 苗栗加強夜間超速取締

2018-06-02 16:47 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ╱即時報導



天氣漸熱，夜間活動漸多，且逢畢業季及暑假來臨，苗栗縣警局交通隊規畫專案即日起加強夜間超速取締及防制飆車、競速等危險駕駛行為，交通隊指出，新購的10套數位式雷達測照設備將全面出動，不僅大幅強化夜間補光效果，時速200公里內測照解析度及車牌辨識都很清楚，將不定時在各易肇事路段加強取締。

交通隊指出，今年1月至5月取締超速案件達3萬2485件，其中汽車占2萬7410件，機車5345件，其中2萬2157件是以固定桿測照取締，利用移動式測速照相取締則占1萬328件。

警方分析，1月至5月全縣共發生2309件傷亡事故，其中死亡事故占16起，傷亡事故肇事原因與超速有關的共520件，占22.52% ，傷亡事故發生在夜間（晚上6點至清晨6點）共581件，包括7件死亡事故，肇事原因與超速有關占171件，約占夜間事故的29.43%。

交通隊長張俊銨指出，超速違規一直是肇事主因之一，也是警方取締重點，已針對夜間超速取締添購10套數位（機動／車載）雷達測速照相設備，體積小機動輕巧，夜間拍攝有專用的閃光燈可以補光，拍攝的相片解析度與車牌辨識度都很清楚，測照上限可達時速199公里。