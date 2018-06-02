畢業季獻祝福 桃園老師高唱自創畢業歌「點亮」

2018-06-02 15:21 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



又到鳳凰花開時，學生自創畢業歌已經不稀奇，桃園市今年首度有9校、23名國中小老師合唱自創曲「點亮」送給畢業生，曲風溫馨勵志，畢業歌MV近日在網路曝光，參與老師都希望透過歌聲期勉孩子適性揚才，有朝一日都能「點亮自己、照亮他人」！

「點亮」詞曲創作者是23歲林泊鋐，他自開南大學畢業後，投入金魚數位音樂錄音師工作，他說，畢業歌多為學生自創，「老師送學生的畢業歌卻很少」，去年曾替龍岡國中師長錄製畢業歌，讓他萌生創作歌曲想法，今年如願實行。

林泊鋐說，自己也從事教學，身為老師最大心願，就是希望學生能點亮自己、照亮他人，他以此為出發點創作「點亮」一曲，約花一、兩周時間填詞譜曲，並獲得工作室支持，邀來9校、23名國中小老師參與配唱，盼傳遞溫暖祝福。

參與錄製自創曲的師長分別來自內壢國中、中壢國中、龍岡國中、慈文國中、振聲高中國中部、東安國小、林森國小、信義國小、祥安國小等9校，大家雖非擅長歌唱，各有教學專長如國文、資訊、體育等，但有志一同為學生獻唱。

東安國小主任李莉萍說，因參與桃園市影像扎根動畫計畫開啟錄製畢業歌契機，她笑說有配音經驗，但配唱卻是頭一回，「在錄音室配唱跟KTV唱歌完全不同」，彼此間得有默契，也要學會調整呼吸節奏，至少唱五、六次才過關。

「希望孩子都能找到適合自己的舞台，發光發熱！」李莉萍認為，萬般皆下品唯有讀書高的觀念早就過時，「點亮」一曲傳遞著師長們殷殷企盼的心聲，希望孩子們都能抓住機會綻放光芒，東安國小也預計在音樂課，教唱「點亮」一曲。