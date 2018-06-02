桃園家扶認養童大學畢業 最感謝周阿姨

2018-06-02 15:15 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



蘿蘿(化名)國小時就面對母親病逝，家中唯一的支柱父親又因傷無法工作，導致家庭經濟陷入困頓，她沒被困境擊退，國二開始獲家扶中心協助，在求學的路上努力不懈而且即將自國立大學畢業。

回想這一路走來，蘿蘿很感謝身邊有不少人陪伴，使自己可以熬過每個重要的關卡，尤其是家扶中心認養人周阿姨。蘿蘿透過家扶中心安排99年起開始接受周阿姨認養資助，認養期間兩人每年都透過「相見歡」活動見面。

周阿姨和蘿蘿聊生活也關心蘿蘿父親的健康，讓她知道有一個人與她沒有血緣關係，也不住一起但仍默默關懷她不感孤單。鳳凰花開的季節，蘿蘿要從大學畢業，也將邁向人生另一段道路，今天最後一次參加家扶中心的相見歡，她要向扶持9年的認養人周阿姨當面表達感謝。

因為認養人付出，蘿蘿可以無後顧之憂完成高等教育，甚至在大學期間有機會參與桃園家扶中心舉辦的青年釣竿方案，逐漸找到生涯的定位發展各項能力。蘿蘿說，未來自立後也要向周阿姨學習，豐富自己的生活並回饋社會，把獲得到的愛再傳播下去」。

「做自己能力所及的事，只是從私愛轉為小愛」，周阿姨表示沒想到可以認養到蘿蘿這位正向、積極的女孩，她們彼此交流生命故事，與蘿蘿結識9年，孩子將從大學畢業、出社會，她難掩不捨心情，透過相見歡活動與孩子一起拍畢業照，給蘿蘿滿滿的祝福。

桃園家扶中心今天在大溪的歡樂夢想國舉辦年度相見歡活動，也是家扶認養人和認養童最期待的活動，一年一次。今年共有74組認養人報名247人參加，歡樂的畫面讓人備感溫馨。