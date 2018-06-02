新竹生育商機 產後護理之家接連開

2018-06-02 15:15 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣彣 ╱即時報導



新竹縣市生育率高，由於有新竹科學園區及工商發展外來人口多，吸引外地人到此打拚，新成立的小家庭也多，生育率更高於全國平均值，所得也高，也讓業者看見「生育商機」市場，護理之家接連開設。業者指出，早年夫妻多數會選擇在家坐月子，但隨著社會及家庭結構變化，年輕夫妻選擇到產後護理之家坐月子成了趨勢。

竹科人高所得，高檔產後護理之家一床難求，無提前預約還會訂不到。竹北市萊姆產後護理之家，為竹縣第8家月子中心。

董事長鄭宏輝說，六星級環境服務，讓坐月子像在渡假，台大小兒科專業醫師群定期巡視。院長賴閔宦表示，竹科人高所得，高檔產後護理之家一床難求，無提前預約還會訂不到。

萊姆產後護理之家執行長陳姿伶表示，透過「寶寶爬行比賽」，也吸引寶寶的阿公、阿嬤等一家人都來參加，也藉此可以更了解這裡的環境，同時，家長與衛教護理師在結束護理後，仍可持續保持聯繫，以了解寶寶在成長中，所遇到的問題，也都可以詢問。