「坦然面對這條路」 竹南社區理事長辦生前告別式

2018-06-02 07:59 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



「道謝、道愛、道歉、道別！」苗栗縣竹南鎮樂齡學習中心昨天上午在佳興社區活動中心舉辦一場別開生面的「四道人生感恩活動」，由佳興里長、社區理事長陳金鑾以生前告別式的模式與上百名鄉親、銀髮族互動，藉此鼓勵大家活在當下，這場活動可說是苗栗縣公開場合首見的生前告別式，反而充斥歡樂氣氛，不少老人家直說「好新奇」！

活動一開始先播放「主角」陳金鑾生平影片介紹，還有歌唱班表演「感謝你的愛」，陳金鑾穿著鮮黃色的美國高校畢業服出場，開始接受親朋好友的道謝、道歉與道愛、道別，她的大姊陳金蓮捐贈社區圖書，還有人獻上小禮物Hello Kitty，稍後並由竹南鎮長康世明頒贈「人生畢業證書」。

佳興社區近年來推動樂齡學習、日間關懷照顧據點，社區還以「蝶豆花」推出饅頭、茶飲等多項社區產業，展現活力，陳金鑾今年正好60歲，生前告別式也以「愛在佳興─甲子人生瀟灑行」為題。

社區輔導老師黃國雄說，佳興社區在樂齡學習、日間關懷照顧及社區劇場的成果都是縣內「佼佼者」，這次結合三項特色發想推出的生前告別式，可說是縣內第一次；老人家對死亡總存在忌諱，佳興社區用詼諧方式，讓長輩輕鬆面對這樣的議題，希望大家都能健康、快樂地老化。

「真的感覺很新鮮！」77歲的海口國小退休校長呂松雄參加活動，他說時代在改變，很多東西其實無須忌諱，確實應瀟灑並坦然面對人生必走的一條路。