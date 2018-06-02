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桃園插畫大展 34名畫家帶你去旅行

2018-06-02 07:41聯合報 記者張裕珍╱即時報導

桃園插畫大展邁入第5年，今年以旅行為題，邀請34名國內外插畫家參展，透過畫筆細膩描繪地圖或行旅印象，台灣速寫藝術團也受邀速寫桃園12景展出，展期至6月24日，另安排7場講座與工作坊，邀請民眾免費參觀，徜徉畫中獨特的地景風貌。

桃園插畫大展即日起在桃園展演中心1樓登場，分為國際插畫、台灣插畫與插畫競賽得獎作品區等，國際區邀來英國、法國、比利時、德國、日本等國知名插畫家展出「地圖」創作，風格、技法各異其趣，賦予按圖索驥的豐富趣味。

台灣插畫展區則邀來20名台灣插畫家，以旅行經驗為發現描繪親身經歷的多元樣貌；「小黃間」創作者林家維以老家萬里龜吼為出發點，壓克力顏料描繪萬里海產、小貓漁村與海岸線等家鄉景緻，風格簡單明瞭，呈現萬里美好印象。

來自高雄的插畫家吳宜庭首次參展，迎合主題分享手繪版「高雄市區散步地圖」，利用插畫與稿紙介紹記憶中的獨家美食；插畫家李憶婷以清新風格展出倫敦、荷蘭、越南的城市記憶，還有一幅替雲林大埤怡然村創作的手繪地圖。

市長鄭文燦昨肯定藝文設施管理中心近年辦插畫大展有口皆碑，今年展覽也特別邀到台灣速寫藝術家團體「Urban Sketchers」展出速寫桃園12景的創作，知名的後慈湖、白沙岬燈塔、李騰芳古宅等景點都躍然紙上，值得細細觀賞。

藝文設施管理中心指出，插畫大展即日起至6月24日登場，展出多國畫家的旅遊地圖、風景速寫，還有旅行文創市集區，展期將辦7場講座與DIY帆布袋、橡皮章與皮革鑰匙環的工作坊，採事先報名，詳情可上桃園展演中心臉書查詢。

桃園插畫大展邁入第5年，今年以旅行為題，邀請34名國內外插畫家參展，透過畫筆細膩...
桃園插畫大展邁入第5年，今年以旅行為題，邀請34名國內外插畫家參展，透過畫筆細膩描繪地圖或行旅印象。記者張裕珍／翻攝
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「小黃間」創作者林家維以老家萬里龜吼為出發點，壓克力顏料描繪萬里海產、小貓漁村與...
「小黃間」創作者林家維以老家萬里龜吼為出發點，壓克力顏料描繪萬里海產、小貓漁村與海岸線等家鄉景緻。記者張裕珍／攝影
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桃園插畫大展邁入第5年，今年以旅行為題，邀請34名國內外插畫家參展，透過畫筆細膩...
桃園插畫大展邁入第5年，今年以旅行為題，邀請34名國內外插畫家參展，透過畫筆細膩描繪地圖或行旅印象。記者張裕珍／攝影
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桃園插畫大展邁入第5年，今年以旅行為題，邀請34名國內外插畫家參展，透過畫筆細膩...
桃園插畫大展邁入第5年，今年以旅行為題，邀請34名國內外插畫家參展，透過畫筆細膩描繪地圖或行旅印象。記者張裕珍／攝影
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桃園插畫大展邁入第5年，今年以旅行為題，邀請34名國內外插畫家參展，透過畫筆細膩...
桃園插畫大展邁入第5年，今年以旅行為題，邀請34名國內外插畫家參展，透過畫筆細膩描繪地圖或行旅印象。記者張裕珍／攝影
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桃園插畫大展邁入第5年，今年以旅行為題，邀請34名國內外插畫家參展，透過畫筆細膩...
桃園插畫大展邁入第5年，今年以旅行為題，邀請34名國內外插畫家參展，透過畫筆細膩描繪地圖或行旅印象。記者張裕珍／攝影
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來自高雄的插畫家吳宜庭首次參展，迎合主題分享手繪版「高雄市區散步地圖」，利用插畫...
來自高雄的插畫家吳宜庭首次參展，迎合主題分享手繪版「高雄市區散步地圖」，利用插畫與稿紙介紹記憶中的獨家美食。記者張裕珍／攝影
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桃園插畫大展邁入第5年，今年以旅行為題，邀請34名國內外插畫家參展，透過畫筆細膩...
桃園插畫大展邁入第5年，今年以旅行為題，邀請34名國內外插畫家參展，透過畫筆細膩描繪地圖或行旅印象。記者張裕珍／攝影
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桃園插畫大展邁入第5年，今年以旅行為題，邀請34名國內外插畫家參展，透過畫筆細膩...
桃園插畫大展邁入第5年，今年以旅行為題，邀請34名國內外插畫家參展，透過畫筆細膩描繪地圖或行旅印象。記者張裕珍／攝影
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「小黃間」創作者林家維以老家萬里龜吼為出發點，壓克力顏料描繪萬里海產、小貓漁村與...
「小黃間」創作者林家維以老家萬里龜吼為出發點，壓克力顏料描繪萬里海產、小貓漁村與海岸線等家鄉景緻。記者張裕珍／攝影
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桃園插畫大展邁入第5年，今年以旅行為題，邀請34名國內外插畫家參展，透過畫筆細膩...
桃園插畫大展邁入第5年，今年以旅行為題，邀請34名國內外插畫家參展，透過畫筆細膩描繪地圖或行旅印象。記者張裕珍／攝影
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插畫家李憶婷以清新風格展出倫敦、荷蘭、越南的城市記憶，還有一幅替雲林大埤怡然村創...
插畫家李憶婷以清新風格展出倫敦、荷蘭、越南的城市記憶，還有一幅替雲林大埤怡然村創作的手繪地圖。記者張裕珍／攝影
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桃園插畫大展邁入第5年，今年以旅行為題，邀請34名國內外插畫家參展，透過畫筆細膩...
桃園插畫大展邁入第5年，今年以旅行為題，邀請34名國內外插畫家參展，透過畫筆細膩描繪地圖或行旅印象。記者張裕珍／攝影
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插畫家萬里荷蘭
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