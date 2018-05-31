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影／苗栗新蓮寺遭控納骨塔「一位兩賣」 寺方反駁

2018-05-31 20:18聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

全國唯一供奉王昭君的苗栗縣後龍鎮新蓮寺，最近遭人投訴指控寺內將納骨塔「一位兩賣」，且納骨塔是沒有建照及使用執照的違建；新蓮寺管委會否認「一位兩賣」，至於納骨塔是不是違建，寺方不願表示意見，目前雙方爭議呈現「各說各說」，投訴者揚言提告。

苗栗縣民沈林傑今天出面指控說，他母親民國73年時將外公、外婆骨灰罈奉厝在新蓮寺蓮光塔2個永久塔位，因母親是獨生女，為日後陪伴雙親且篤信佛教長生祿位可添壽，因此在外公、外婆塔位旁又花12萬元購買B1-767的長生祿位，每年並帶子孫祭祖、誦經迴向，並有照片為證。

沈林傑說，他母親13年前罹癌，但在醫療團隊醫治下身體仍健康、精神佳，今年4月間因栓塞動小手術，術前一晚還能雙手懸空持碗自行進食，手術也成功，不料3天後卻轉為敗血症，搶救無效於5月1日過世。

他表示，家人治喪期間聯繫新蓮寺告知要進塔，才赫然發現他母親買的長生祿位已有他人骨灰罈入塔，讓家人難以置信，但寺方卻堅稱找不到他母親當年購買長生祿位的資料，上月母親動手術後病情突然惡化，長生祿位正巧被他人使用，時間太巧合。

新蓮寺管委會總幹事楊文發表示，蓮光塔可容納2000多個塔位，現有1100多個塔位未使用，寺方清查納骨塔歷來的紀錄及流水號，其中還有只付訂金3000元仍保留迄今的長生祿位，但都找不到對方母親購買長生祿位的資料。

楊文發表示，因寺方認定B1-767是空塔位，才會讓他人骨灰罐「暫厝」，對方抗議後，寺方原擬等暫厝的骨灰罈遷離時，塔位經法事洗淨後再供對方母親奉厝，但未被接受。

他表示，蓮光塔已使用數十年，寺方並非以營利為目的，早年還收容許多無主骨灰罈，納骨塔在殯葬條例公布前就已使用，並非違法納骨塔，日前經管委會決議，寺方已不再接受塔位申請。

苗栗縣政府民政處生命事業科長賴木山表示，殯葬管理條例公布實施前，縣內一些寺廟、教會等宗教團體附設的殯葬設施如公墓、骨灰骨骸存放、火化設施依法得繼續使用。

新蓮寺兼具佛寺與道教宮廟風格，廟內供奉釋迦牟尼佛及觀音娘、媽祖娘、昭君娘等神佛，其中昭君娘就是西漢「和番公主」王昭君，廟方近年為凸顯昭君娘的地位及「全台唯一」的特色，辦過「昭君娘娘祭」藝文活動，也組團去大陸參加昭君文化高層論壇。

新蓮寺兼具佛寺與道教宮廟風格，廟內供奉釋迦牟尼佛及觀音娘、媽祖娘、昭君娘等神佛，...
新蓮寺兼具佛寺與道教宮廟風格，廟內供奉釋迦牟尼佛及觀音娘、媽祖娘、昭君娘等神佛，其中「昭君娘」更是全國寺廟僅見。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣民沈林傑(右)指控新蓮寺蓮光塔將他母親早年購置的長生祿位「一位兩賣」。記者...
苗栗縣民沈林傑(右)指控新蓮寺蓮光塔將他母親早年購置的長生祿位「一位兩賣」。記者胡蓬生／攝影
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違建佛教
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