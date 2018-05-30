桃園國際棒球場權利金 市府提高10倍至300萬元

2018-05-30 19:44 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



坐落桃園市中壢區青埔地區的桃園國際棒球場採OT經營，過往縣府時代因爭取Lamigo桃猿隊入主，每年僅收30萬元權利金，近年屢屢挨轟賤租，市長鄭文燦說，4月份經協商確定提高權利金至300萬元，並調整公益時段以回饋地方。

桃園國際棒球場當年斥資10億元興建，但縣府時代委外經營流標多次，民國100年為爭取Lamigo桃猿隊入主，定額權利金僅收30萬元，合約簽至110年，過去就有不少議員質疑，職棒球賽門票年年漲，但權利金卻未合理調漲，市府形同賤租球場。

市長鄭文燦說，早期縣府時代因青埔棒球場無人經營，當時以30萬元權利金，吸引球團願意北上經營，但現在營運狀況良好，他認為確實「約簽得不好」，市府在今年4月與Lamigo桃猿隊開會協商，確定將提高定額權利金至300萬元，已與Lamigo桃猿隊達成初步共識。

市府體育局副局長房瑞文表示，歷經2次修約協商會議，除了確定將提高定額權利金至300萬元，並將整修完成的外野看台納入委外營運管理範圍內，等同不再向桃猿隊收取外野看台租金，每年收取300萬元定額權利金。

除了定額權利金，市府也研議增收營運權利金，房瑞文說，Lamigo桃猿隊若年營收若達到4000萬元至5000萬元，可加收1%權利金，若超過5000萬元，則加收1.5%權利金，以桃猿隊營運情形，市府有把握可增加額外收入。

此外，房瑞文也提到，過去合約明定若市府要使用公益時段，需提前於前一年度的10月份向球團提出，礙於許多活動難以及早規畫，「公益時段幾乎都用不到」，此次修約也將改為2個月前提出申請即可，利於市府規畫利用。