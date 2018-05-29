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移民署主動出擊 到移工宿舍講解台灣勞動法令

2018-05-29 22:19聯合報 記者郭政芬╱即時報導

「原來超時工作，沒拿到加班費或休假，可以向台灣政府反應」台灣移工超過67萬人，比新住民在臺人數多，但面臨到不少困境，新竹縣服務站今天特別舉辦講座，讓來到異鄉工作的移工，了解台灣勞動條件。

移工莉雅說，她已經來臺工作7年，仲介以往都說回國後才能再重新申請來臺工作，表示她們得重新支付一筆龐大的仲介費，今天聽完講座後，才了解到法令已修正，期滿後可以續聘繼續工作，就不需要再多付仲介費了。

移工阿琪也說，有一些朋友來臺工作後發現，老闆常常要求他們超時工作，卻不補發加班費或休假，原來他們可以直接撥打1955的專線，向勞動部反應。

移民署中區事務大隊新竹縣服務站協今天同轄內網絡單位，一同至長宏人力仲介公司宿舍進行人口販運防制及居停留法令宣導，讓移工了解並認識自身權益，也將關懷帶給來異鄉工作的移工們。

活動中，藉由移民署「最後一幅畫」的影片，告訴移工們可能受到人口販運剝削的態樣，以及如果遇到人口販運時，可以申訴的專線及管道，並提醒在臺居留應注意的事項，避免他們因為資訊不足或不諳法律，忽視自身權益。

新竹縣服務站主任黃清欽表示，移民署服務的對象不只新住民，廣大移工的權益也應受重視，透過本次宣導活動，讓更多移工朋友能知道在臺工作，如何保護自己，服務站一直以來都和網絡單位配合，至工廠或移工宿舍提供宣導及關懷，讓移工朋友知道在臺的居停留法令規範，還有工作遇困難時申訴的管道。

移民署中區事務大隊新竹縣服務站協今天同轄內網絡單位，一同至長宏人力仲介公司宿舍進...
移民署中區事務大隊新竹縣服務站協今天同轄內網絡單位，一同至長宏人力仲介公司宿舍進行人口販運防制及居停留法令宣導。圖／新竹縣服務站提供
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新竹縣服務站主任黃清欽表示，移民署服務的對象不只新住民，廣大移工的權益也應受重視...
新竹縣服務站主任黃清欽表示，移民署服務的對象不只新住民，廣大移工的權益也應受重視，透過本次宣導活動，讓更多移工朋友能知道在臺工作，如何保護自己。圖／新竹縣服務站提供
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移工加班費移民
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