竹東垃圾掩埋場垃圾難外運 民眾：中央協調解決

2018-05-29 20:25 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



新竹縣竹東垃圾掩埋場先前因新竹市、苗栗縣垃圾焚化廠歲修等因素，垃圾無法外運處理，形成一座垃圾山引發民怨，垃圾山問題除了影響當地民眾生活品質更有汙染大新竹用水的安全疑慮，今天下午監察委員張武修、尹祚芊、高涌誠、高鳳仙到竹東鎮垃圾掩埋場實地勘查，並接受民眾陳情。

新竹縣環保局長黃士漢表示，掩埋場內有設施專門收集廠區內產生滲出水到西南側既有污水處理設施，且都有定期監測滲出水質與地下水質，目前並無異常監測值，而縣府也一直積極與其他縣市政府協調合作，加速清理暫置垃圾，但是清理速度有限，因為現有焚化爐老舊延役且提供量能不足。

民進黨新竹縣長參選人鄭朝方下午也到場，他表示自己是竹東子弟，看著家鄉原本濃厚的客家人情味，變成現在的惡臭垃圾味，也憂心垃圾水會汙染寶二水庫的品質，影響大新竹地區的用水安全，期盼縣府盡快與鄰近縣市進行有效溝通，提高焚化家用廢棄物比重。

到場陳情的民眾與五豐里里長邱文郎則說，竹東已經配合縣府宣導，努力減少製造垃圾，達到約減量20%的垃圾量，但還是沒辦法解決垃圾堆積的問題，民眾也抱怨，天氣開始悶熱，垃圾山先前沒有加強消毒時，只要到附近就可以看到滿山的蒼蠅，甚至會黏在身上。

民進黨籍縣議員林昭錡坦言，目前竹縣的垃圾問題遲遲無法解決，問題出在新竹縣市配合不佳，垃圾問題不應該牽扯到政治，影響人民生活，竹縣垃圾問題應該上升到中央高度，請中央出面協調處理，提高運到鄰近縣市進行焚燒處理的垃圾量。