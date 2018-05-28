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新竹市政府展示什麼東西會「沒人看？」

2018-05-28 20:18聯合報 記者林家琛╱即時報導

新竹市政府在中山高速公路公道五交流道打造12公尺高的城市入口意象「智慧光點」雕塑，到底像開罐器還是、棒棒糖還是「金頭腦」？市議員羅文熾今天質詢時說「至少還有人討論」，中山高速公路光復路陸橋下的景觀美化工程那就可憐了，「連爭議都沒爭議、連看都沒人看」。

羅文熾說，高速公路光復路陸橋下景觀美化工程，市政府編列434萬元預算，以300多萬元決標，雖然省下公帑約100萬元，但花掉的300多萬元，沒人感受到有美化的效果，連旁邊住戶都不曉得橋下的玻璃廚窗內放什麼。

他說，3月啟用至今才二個月，玻璃已破了一塊，去了二次現勘，統計佇足觀看廚窗的人「一個都沒有」，這個工程「連爭議都沒爭議，連看都沒人看」，花300多萬元唯一的價值是市政府可拿去對外比賽，看能不能再得獎。（註：新竹市政府23日接到中華民國不動產協進會通知，多項建設在不同項目獲1座卓越獎、1座特別獎、9座金質獎及1座優質獎，是竹市建設有史以來拿下最多獎項）

市府表示，最能代表新竹市產業的就是玻璃與晶圓，而玻璃原 料是矽砂，光復陸橋臨近新竹科學園區，廚窗展示矽砂礦與產業有關。光復路是交通要道，車水馬龍，汽機車車速快，不容易看清楚廚窗內的矽砂礦與說明，但美化工程完工後，整潔明亮，市民有感。

新竹市政府在中山高速公路光復路陸橋下的景觀美化工程，花費300多萬元，市議員羅文...
新竹市政府在中山高速公路光復路陸橋下的景觀美化工程，花費300多萬元，市議員羅文熾批「連爭議都沒爭議，連看都沒人看」。照片／羅文熾提供
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高速公路中華民國

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