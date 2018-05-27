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超壯觀！一口氣包6500顆粽子 全部都是要送人

2018-05-27 20:35聯合報 記者郭政芬╱即時報導

端午節即將來臨，新竹縣竹北市新社社區發展協會今天大規模動員150位志工，齊心包了6500顆粽子，明天起要送給竹縣弱勢家庭獨居老人，而讓人感動的是這項愛心活動已成里內傳統，至今包了22年。

每年接近端午節，新社里民就會自動總動員，互相提醒「要來包愛心粽」，參與志工從25人擴增到150人，原先是以竹北為主，這幾年擴大到新豐、北埔、峨眉、湖口、關西、新埔等鄉鎮，不少弱勢家庭、獨居老人收到後，都相當感動。

今天早上七點起，志工們齊聚一堂，婆婆媽媽分坐兩排，將餡料放進粽葉再包紮起來，忙了一整天。

今年來了許多新的志工加入，剛開始動作生疏，最年長的志工、90歲黃曾卻年年參與，親自教學分享手藝精髓，她說「這要用心包，要送給甘苦人」。

新社社區發展協會總幹事鍾金珠說，端午包粽活動已舉辦22年，原先是包給里內的弱勢居民，由於反應好，志工們決定擴大，每年都大規模動員，最讓她感動的是「時間一到，大家就自動來包愛心粽」。

鍾金珠指出，粽子要好吃，原物料的配料更是關鍵。為此，使用的蘿蔔乾是自己種、自己曬，使用的食材都讓人安心，愛心粽的食材有糯米、花生、豬肉、竹筍、香菇、蝦米、豆乾、栗子、鹹蛋黃、蘿蔔乾等10種。

今天早上七點起，志工們齊聚一堂分坐兩排，將餡料放進粽葉再包紮起來，忙了一整天。記...
今天早上七點起，志工們齊聚一堂分坐兩排，將餡料放進粽葉再包紮起來，忙了一整天。記者郭政芬／攝影
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新竹縣竹北市新社社區發展協會今天大規模動員150位志工，齊心包了6500顆粽子。...
新竹縣竹北市新社社區發展協會今天大規模動員150位志工，齊心包了6500顆粽子。記者郭政芬／攝影
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明天起要送給竹縣弱勢家庭、獨居老人，而讓人感動的是這項愛心活動已成里內傳統，至今...
明天起要送給竹縣弱勢家庭、獨居老人，而讓人感動的是這項愛心活動已成里內傳統，至今包了22年。記者郭政芬／攝影
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獨居老人弱勢家庭粽子

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