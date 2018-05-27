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好特別的畢業挑戰 泰安4校18名小勇士登泰雅聖山大霸

2018-05-27 19:01聯合報 記者范榮達╱即時報導

你還記得國小畢業嗎？苗栗縣泰安鄉清安國小等4所國小有一場特別的畢業挑戰，6年級18名學生挑戰泰雅族傳說中的聖山大霸尖山，大霸聳立在面前，有人不能自已，震撼與感動將是他們一輩子難忘的回憶。

清安國小畢業生挑戰攀登大霸尖山是學校傳統，今年前山的泰安國中小國小部、泰興、汶水國小加入行列，也成了地方大事，苗栗縣政府教育處、泰安鄉公所、衛生所、雪霸國家公園管理處、林務局新竹林區管理處竹東工作站，及台灣承諾公益協會等單位都來協辦。

大霸尖山是傳說中泰雅族祖先起源地，海拔超過3000公尺，且地勢險峻，18名畢業學生這學期就開始接受訓練，利用早自習、體育課跑步及負重，並攀登虎山及合歡山東峰循序漸進，5月24日出發登山，部落頭目在雪霸處由部落頭目祈福，泰安鄉長劉美蘭、雪霸處副處長鄭瑞昌等人都參與。

學生加校長、老師及教練共45人24日夜宿觀霧，考量步道狹窄，必須分組登山，他們還配合竹東工作站淨山，第一組25日上午5點從九九山莊出發，天氣相當良好，包括清安國小及泰安國中小國小部6名學童上午8點20分就抵達大霸尖山，360度的壯闊美景，他們都認為千辛萬苦到山上值得。

45人登山隊伍全數挑戰成功，留下歷史紀念合照，今天下午下山，對他們而言，過去在學校鄉土課程民族教育所教的泰雅族聖山大霸尖山，不再是聽說，它就直逼眼前，經驗將是永生難忘的畢業禮物。

苗栗縣泰安鄉前山4所學校18名國小畢業生，挑戰登大霸尖山成功，也是一輩子難忘的經...
苗栗縣泰安鄉前山4所學校18名國小畢業生，挑戰登大霸尖山成功，也是一輩子難忘的經驗。圖／清安、泰興國小提供
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苗栗縣泰安鄉4所國小挑戰攀登大霸尖山成功，他們還配合淨山。圖／清安、泰興國小提供
苗栗縣泰安鄉4所國小挑戰攀登大霸尖山成功，他們還配合淨山。圖／清安、泰興國小提供
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苗栗縣泰安鄉前山4所學校18名國小畢業生克服路途遠等困難，全數挑戰登大霸尖山成功...
苗栗縣泰安鄉前山4所學校18名國小畢業生克服路途遠等困難，全數挑戰登大霸尖山成功。圖／清安、泰興國小提供
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泰雅族衛生所合歡山

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