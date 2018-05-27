好特別的畢業挑戰 泰安4校18名小勇士登泰雅聖山大霸

2018-05-27 19:01 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



你還記得國小畢業嗎？苗栗縣泰安鄉清安國小等4所國小有一場特別的畢業挑戰，6年級18名學生挑戰泰雅族傳說中的聖山大霸尖山，大霸聳立在面前，有人不能自已，震撼與感動將是他們一輩子難忘的回憶。

清安國小畢業生挑戰攀登大霸尖山是學校傳統，今年前山的泰安國中小國小部、泰興、汶水國小加入行列，也成了地方大事，苗栗縣政府教育處、泰安鄉公所、衛生所、雪霸國家公園管理處、林務局新竹林區管理處竹東工作站，及台灣承諾公益協會等單位都來協辦。

大霸尖山是傳說中泰雅族祖先起源地，海拔超過3000公尺，且地勢險峻，18名畢業學生這學期就開始接受訓練，利用早自習、體育課跑步及負重，並攀登虎山及合歡山東峰循序漸進，5月24日出發登山，部落頭目在雪霸處由部落頭目祈福，泰安鄉長劉美蘭、雪霸處副處長鄭瑞昌等人都參與。

學生加校長、老師及教練共45人24日夜宿觀霧，考量步道狹窄，必須分組登山，他們還配合竹東工作站淨山，第一組25日上午5點從九九山莊出發，天氣相當良好，包括清安國小及泰安國中小國小部6名學童上午8點20分就抵達大霸尖山，360度的壯闊美景，他們都認為千辛萬苦到山上值得。