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避免移工觸法 移民署桃園站清真寺開講

2018-05-27 07:29聯合報 記者許政榆╱即時報導

隨著台灣移工人數增加，也發生不少社會問題，包括移工身分遭盜用申辦電信門號、或遭雇主扣留證件、聽信他人誘騙，以致行蹤不明成失聯移工等狀況，為避免移工因不懂法而觸法，移民署桃園市服務站前往龍岡清真寺進行宣導，盼移工更加了解法規、自身權益以免受害。

移民署桃園市服務站主任林萬益表示，台灣移工目前已超過68萬人，其中桃園市移工人數高達11萬人，居全台之冠，就桃園市來看，印尼籍移工人數約占桃園移工人數25%，群體龐大，印尼移工主要信奉伊斯蘭教，每逢週五「主麻日」為禮拜聚會時間，參加禮拜者人數多達300至400人，除了外籍移工外，也包含了外籍人士及學生，男女信徒們會至不同的禮拜殿向真主阿拉跪拜，成為異鄉信徒們虔誠祈禱的聚會場所。

林萬益說，要針對新住民、移工等群體宣導、給予協助，透過一般政府文宣、媒體管道有限，因此利用「主麻禮拜」結束後訪視，包括宣導「移工人權保障及人口販運防制概念」、「避免身分遭盜用申辦電信門號，個人證件要保管好」、「雇主不可扣留證件」、「勿聽信他人誘騙，以致行蹤不明，成為失聯移工」、「喝酒不騎電動自行車」，協助移工了解自身權益，別輕易讓自己成為非法身份，成為被害人或詐欺集團共犯。

龍岡清真寺董事長馬子誠表示，過去常發生移工不懂法，而不小心觸法的案件，呼籲移工無論身處任何國家，都必須遵守當地法律，他感謝台灣政府給予外籍移工許多工作機會，也希望穆斯林兄弟姊妹珍惜，努力工作，早日返回故鄉。

為讓更多移工了解台灣法律，移民署桃園市服務站趁「主麻日」禮拜聚會結束後，開講協助...
為讓更多移工了解台灣法律，移民署桃園市服務站趁「主麻日」禮拜聚會結束後，開講協助移工了解自身權益。記者許政榆／攝影
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為讓更多移工了解台灣法律，移民署桃園市服務站趁「主麻日」禮拜聚會結束後，開講協助...
為讓更多移工了解台灣法律，移民署桃園市服務站趁「主麻日」禮拜聚會結束後，開講協助移工了解自身權益。記者許政榆／攝影
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為讓更多移工了解台灣法律，移民署桃園市服務站趁「主麻日」禮拜聚會結束後，開講協助...
為讓更多移工了解台灣法律，移民署桃園市服務站趁「主麻日」禮拜聚會結束後，開講協助移工了解自身權益。記者許政榆／攝影
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不少移工來台工作，卻因不熟悉台灣法律而觸法。記者許政榆／攝影
不少移工來台工作，卻因不熟悉台灣法律而觸法。記者許政榆／攝影
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為讓更多移工了解台灣法律，移民署桃園市服務站趁「主麻日」禮拜聚會結束後，開講協助...
為讓更多移工了解台灣法律，移民署桃園市服務站趁「主麻日」禮拜聚會結束後，開講協助移工了解自身權益。記者許政榆／攝影
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為讓更多移工了解台灣法律，移民署桃園市服務站至清真寺開講，協助移工了解自身權益。...
為讓更多移工了解台灣法律，移民署桃園市服務站至清真寺開講，協助移工了解自身權益。記者許政榆／攝影
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移工印尼移民

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