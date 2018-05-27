避免移工觸法 移民署桃園站清真寺開講

2018-05-27 07:29 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



隨著台灣移工人數增加，也發生不少社會問題，包括移工身分遭盜用申辦電信門號、或遭雇主扣留證件、聽信他人誘騙，以致行蹤不明成失聯移工等狀況，為避免移工因不懂法而觸法，移民署桃園市服務站前往龍岡清真寺進行宣導，盼移工更加了解法規、自身權益以免受害。

移民署桃園市服務站主任林萬益表示，台灣移工目前已超過68萬人，其中桃園市移工人數高達11萬人，居全台之冠，就桃園市來看，印尼籍移工人數約占桃園移工人數25%，群體龐大，印尼移工主要信奉伊斯蘭教，每逢週五「主麻日」為禮拜聚會時間，參加禮拜者人數多達300至400人，除了外籍移工外，也包含了外籍人士及學生，男女信徒們會至不同的禮拜殿向真主阿拉跪拜，成為異鄉信徒們虔誠祈禱的聚會場所。

林萬益說，要針對新住民、移工等群體宣導、給予協助，透過一般政府文宣、媒體管道有限，因此利用「主麻禮拜」結束後訪視，包括宣導「移工人權保障及人口販運防制概念」、「避免身分遭盜用申辦電信門號，個人證件要保管好」、「雇主不可扣留證件」、「勿聽信他人誘騙，以致行蹤不明，成為失聯移工」、「喝酒不騎電動自行車」，協助移工了解自身權益，別輕易讓自己成為非法身份，成為被害人或詐欺集團共犯。