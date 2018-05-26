要開露營車先考照 這2關讓駕駛老手最難過

2018-05-26 20:42 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



因應休閒拖車駕照法規制定，目前在台灣唯一可考取露營拖車駕照的桃園蘆竹昭和駕訓班，自二月開班以來已有不少學員前往考照，教練楊志雄表示，要學開露營拖車，觀念類似聯結車，尤其S型、倒退對一般人來說較困難。

楊志雄指出，台灣目前露營車法規規定，前車後車加總不能超過12米，一般前車長度約莫5米，因此後車最多不超過7米。750kg以下拖車，小型車須附掛拖車駕照，而750kg至3000kg以下拖車，則需附有聯結車駕照或休閒拖車駕照，而要考休閒拖車駕照得先持有小客車駕照滿1年，並經過16小時技術訓練、4小時學科訓練以及現地考照，才有辦法獲得露營車合格駕照。

楊志雄表示，有能力「玩」露營車的人，多半有一定經濟能力，包括40、50歲大老闆或退休人士，雖然這些學員駕車無數，但要考露營拖車駕照可不容易，原因在於其原理雷同聯結車，但鮮少人會有開聯結車經驗，因此光調整開車思維得花上一段時間，而考試中的S型和後退，則被考生視為最難的2項關卡。

楊志雄表示，在今年交通部預告修正「道路交通安全規則」前，過去尚未有明確法規，就曾有車友開露營車和其他車輛擦撞，導致不知如何賠償、咎責，雖然現在有法規保障，但警方建議駕駛人仍然要遵守用路規則，否則一旦發生交通事故，駕駛人仍然有一定責任。楊志雄也建議，若要保護自己，除了母車保險之外，後方拖車也盡量投保。