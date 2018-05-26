桃園全中運慶功頒2734萬元獎金 教練也能拿

2018-05-26 17:37 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



全中運日前落幕，桃園市體育小將總共抱回46金53銀70銅，169面獎牌成績為全國第4，其中田徑、游泳與舉重3項4人打破大會紀錄，市府今天中午辦慶功宴，並頒獎勵金給選手與今年首度納獎的教練，一口氣發出2734萬4千元。

桃園市今年全中運總牌數169面，以單項比賽來說，跆拳道9金8銀10銅成績最優，其次為田徑7金10銀10銅、射擊7金8銀7銅、角力7金12銀8銅等，學校方面則以楊梅國中最亮眼，分別勇奪角力3金3銀4銅以及柔道3金1銀3銅佳績。

教育局指出，今年桃園共3項4人突破大會紀錄，分別為國男田徑擲鐵餅1.5公斤組的第二名青溪國中李辰祐、第三名桃園國中馬紹文；國女游泳200公尺混合式第二名福豐國中王婉蓁；高男舉重105公斤級的第一名壽山高中林聖倫。

為獎勵前6名選手與績優學校，教育局訂定獎勵辦法，今年統計前6名的選手共358位，可獲得選手獎勵金456萬9100元，另有50間學共獲發績優獎勵金342萬2900元，另肯定教練辛勞，今年也首度頒發前3名教練獎勵金共140萬元。

教育局體育保健科長鄭卉玶說，市長鄭文燦為鼓勵優秀教練，繼續培訓在地優秀選手，為桃園爭光，去年著手修訂獎勵辦法新增「教練獎勵金」，今年為首度頒發，並追溯至去年，只要教練帶領選手拿下全中運前3名，即可獲獎。