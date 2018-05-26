親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

桃園全中運慶功頒2734萬元獎金 教練也能拿

2018-05-26 17:37聯合報 記者張裕珍╱即時報導

全中運日前落幕，桃園市體育小將總共抱回46金53銀70銅，169面獎牌成績為全國第4，其中田徑、游泳與舉重3項4人打破大會紀錄，市府今天中午辦慶功宴，並頒獎勵金給選手與今年首度納獎的教練，一口氣發出2734萬4千元。

桃園市今年全中運總牌數169面，以單項比賽來說，跆拳道9金8銀10銅成績最優，其次為田徑7金10銀10銅、射擊7金8銀7銅、角力7金12銀8銅等，學校方面則以楊梅國中最亮眼，分別勇奪角力3金3銀4銅以及柔道3金1銀3銅佳績。

教育局指出，今年桃園共3項4人突破大會紀錄，分別為國男田徑擲鐵餅1.5公斤組的第二名青溪國中李辰祐、第三名桃園國中馬紹文；國女游泳200公尺混合式第二名福豐國中王婉蓁；高男舉重105公斤級的第一名壽山高中林聖倫。

為獎勵前6名選手與績優學校，教育局訂定獎勵辦法，今年統計前6名的選手共358位，可獲得選手獎勵金456萬9100元，另有50間學共獲發績優獎勵金342萬2900元，另肯定教練辛勞，今年也首度頒發前3名教練獎勵金共140萬元。

教育局體育保健科長鄭卉玶說，市長鄭文燦為鼓勵優秀教練，繼續培訓在地優秀選手，為桃園爭光，去年著手修訂獎勵辦法新增「教練獎勵金」，今年為首度頒發，並追溯至去年，只要教練帶領選手拿下全中運前3名，即可獲獎。

鄭文燦今天出席全中運優秀選手頒獎典禮，一一頒發選手與教練獎勵金，前3名選手可另獲每月4千元至1萬2千元不等的培訓補助金，可作為營養金與生活費，總計發出2734萬4千元獎金，期勉選手繼續站上全國舞台爭取更好成績。

全中運日前落幕，桃園市拿下46金53銀70銅成績為全國第4名，市長鄭文燦（中）今...
全中運日前落幕，桃園市拿下46金53銀70銅成績為全國第4名，市長鄭文燦（中）今天頒發2734萬4000元獎金。圖／市府提供
分享
全中運日前落幕，桃園市拿下46金53銀70銅成績為全國第4名，市長鄭文燦（中）今...
全中運日前落幕，桃園市拿下46金53銀70銅成績為全國第4名，市長鄭文燦（中）今天頒發2734萬4000元獎金。圖／市府提供
分享
全中運日前落幕，桃園市拿下46金53銀70銅成績為全國第4名，市長鄭文燦（中）今...
全中運日前落幕，桃園市拿下46金53銀70銅成績為全國第4名，市長鄭文燦（中）今天頒發2734萬4000元獎金。圖／市府提供
分享

鄭文燦體育

相關新聞

高中生手作木桌 鄭文燦掏2萬8千元買了

2018-05-26 14:54

有吃又有玩 新瓦屋蜜桃女孩野餐趴等你來

2018-05-26 13:32

防災手提袋、自己修便道 小學生展現解決問題創意

2018-05-26 09:01

糖尿病果農在山區昏倒 「雁行計畫」讓他照護不中斷

2018-05-26 08:26

隆恩圳改造 獲卓越建設獎金質獎

2018-05-26 00:01

楊梅高上路奪4命 桃市將改善

2018-05-25 23:55

山丘造型 桃園市立美術館簽約

2018-05-25 23:51

幼兒客語教學觀摩會 從小扎根

2018-05-25 23:44

「同步聽打」相助 聽障議員精確問政

2018-05-25 23:42

竹北蓮花寺濕地 暫不解編

2018-05-25 23:41

苗縣非營利幼兒園 達成率僅4成

2018-05-25 23:37

搶救新竹瀕危食蟲植物21年 蓮花寺濕地去留成關鍵

2018-05-25 21:31

竹市議會首例 聽障議員質詢採用同步聽打問政

2018-05-25 21:22

八德大湳森林公園 一次拍到4隻瀕絕黃鸝鳥

2018-05-25 20:14

重金屬汙染河川魚草壞光光 市府建緩流區復育生態

2018-05-25 17:09

桃園區農會慶百年 百人齊聚老穀倉包粽

2018-05-25 16:46

幼兒園萌娃說客語 沉浸式教學觀摩交流

2018-05-25 16:46

桃園首間市立美術館明年動工 台藝大教授劉俊蘭接館長

2018-05-25 15:25

尖石玉峰堅持無毒種植 嘗五月桃趁現在

2018-05-25 14:24

新竹縣玉峰村 你不知的消暑秘境

2018-05-25 14:22

楊梅高上路警車禍亡 議員籲市府改善「死亡路」

2018-05-25 12:23

夏季消暑秘境 竹縣玉峰瀑布等你來探訪

2018-05-25 09:48

颱風毀心血油畫家不低頭 畫出桃園新地標

2018-05-25 09:39

尖石玉峰無毒種植 五月桃現在上市搶鮮要快

2018-05-25 09:39
看更多

熱門文章

彰中日式宿舍群入列文資 彰中校長：很遺憾

2018-05-25 20:00

為何蔣中正笑了？這張照片幾成將軍一生縮影

2018-05-25 23:44

直擊／跳樓摔死在土地公廟屋頂 法師「送煞」保平安

2018-05-25 21:21

每天500台車輛違規 五股路口設錄影遏止

2018-05-25 18:56

八德大湳森林公園 一次拍到4隻瀕絕黃鸝鳥

2018-05-25 20:14

國內唯一沒有固定廟宇的六房媽 列為國家重要民俗

2018-05-25 23:17

台南奇景／這個台鐵小站無人招呼 生意竟比他站好

2018-05-25 23:20

影／高雄大樓建案疑損鄰房 14戶住戶組自救會抗議

2018-05-26 14:20

退警大團結喊凍蒜 陳子敬：參選台南市長到底

2018-05-26 11:13

春浪音樂節重回墾丁 恆春人嘆：墾丁吃肉、我們喝湯

2018-05-26 09:56

專訪╱台東最後有牌的性工作者 「小夢」紅了40年

2018-05-26 13:50

藍北市議員提名33人 中山大同徵召林亭君

2018-05-25 20:33

桃園內壢長春福德祠 今晚有神秘「送煞」儀式

2018-05-25 19:20

影／不用去鹿野！宜蘭熱氣球升空 底下一望無際稻田

2018-05-25 18:50

10小時後「阿鳳」又游回來了 成大鯨豚中心再收容　

2018-05-25 23:17

鄉下窮孩子讀不起台大 各方善心如潮要她安心求學

2018-05-25 18:41

影／誠品生活花蓮店今天開幕 花蓮人很捧場

2018-05-26 16:28

屏東演藝啟用3年多 縣府再爭取新建藝術館

2018-05-25 18:26

台中梧棲社宅 打造銀髮共餐食堂

2018-05-26 15:49

搶救新竹瀕危食蟲植物21年 蓮花寺濕地去留成關鍵

2018-05-25 21:31

中市水湳中央公園 8月試營運

2018-05-25 23:27

來義獵人可合法打獵8個月 只能使用合法獵槍設陷阱

2018-05-25 20:36

雲林街頭藝人徵選 千人同台競技

2018-05-26 13:05

前瞻補助1.9億108年底完工 新北打造親水海岸

2018-05-25 23:30

愛台不斷電接力路跑 北北基宜參選人首次合體破功

2018-05-26 14:19

高雄大樹玉荷包拍賣 開市熱絡均價55到67元

2018-05-25 20:34

陸台商搶人！開出年薪46萬+一年兩張來回機票條件

2018-05-26 14:17

缺工！ 旗山荔枝果園開放採果

2018-05-25 23:08

楊梅高上路奪4命 桃市將改善

2018-05-25 23:55

美食新天地／名古屋推車點心 懷念的老味道

2018-05-25 23:51

悶熱隧道變涼了！蘇花改努力千日「中仁隧道」貫通

2018-05-25 23:14

讓早午餐店有野餐氛圍 氣質美術老師分享轉行經驗

2018-05-26 09:28

許忠信選台南市長 陳水扁：寄上最大祝福

2018-05-26 08:48

淡水共融遊具變不共融？ 議員要求改善

2018-05-25 18:53

記得我們有約！佛大女孩共同為了這件事快閃落髮

2018-05-25 19:58

嘉義縣特優村里長 謝英彬當村長45年連任11屆

2018-05-25 20:18

柯文哲出席活動 民進黨議員無人同場

2018-05-26 11:20

「我要當爸媽永遠的雙眼」 男童挽視障父母上台領獎

2018-05-25 20:13

農會改選風暴提早到？高市杉林農會遭理事指控「亂搞」

2018-05-25 19:56

沒參加國民黨反深澳燃煤活動？ 侯友宜：其他行程已滿

2018-05-26 11:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top