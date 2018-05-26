高中生手作木桌 鄭文燦掏2萬8千元買了

2018-05-26 14:54 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



木作家具擁有溫暖質感，越來越受消費者歡迎，桃園市至善高中4年前成立家具木工科，堪稱北台灣唯一，校方培訓學生木工技藝，從設計構圖、尋料到製作全一手包辦，市長鄭文燦今天到桃園木創與家居生活展，看見高三生親手打造的方形木桌，自掏腰包花2萬8千元買下，以行動力挺學生的創意與努力。

至善高中家具木工科受邀到桃園木創與家居生活展參展，展出十餘件學生自行設計發想的木作家具，有桌椅、櫥櫃、夜燈與茶盤等作品，被鄭文燦「相中」的方形木桌為高三生楊咏倫、李汪翰合力製作，作品名稱為「星聚」。

楊咏倫過去曾在美國讀書，因對木工有興趣，返台後到至善高中家具木工科就讀；他說，這件木桌桌面木料為楠木，是從老師提供的漂流木材揀選而出，楠木表面有獨特紋路，他與李汪翰發揮巧思，將楠木剖開，再灌入環氧樹脂，「白天吸光，晚上就會發光」，賦予木桌不同生命。

李汪翰也說，至於桌腳與下方置物架則分別使用梣木與胡桃木製作而成，木桌完全不用鐵釘與螺絲，全靠榫接，從無到有，約花一個多月打造完成。

至善高中家具木工科老師賴俊鈞說，家具木工科安排基礎設計、家具結構、木工機具、裝潢實習與家具製作實習等多項實作課程，此次參與家居展作品多為學生實作評量成果，讓學生自由發揮展現創意，師長則從旁給予指導。