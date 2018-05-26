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糖尿病果農在山區昏倒 「雁行計畫」讓他照護不中斷

2018-05-26 08:26聯合報 記者張弘昌╱即時報導

桃園市復興區拉拉山55歲徐姓果農，罹患糖尿病突在果園昏倒，緊急被送往山區高揚威家醫科診所。診所透過社區健康照護網與電子轉診平台聯繫壢新醫院，很快安排他到醫院緊急洗腎，透過健保署與醫院診所建立的轉診制度，讓徐生生照護連續、不中斷。

健保署北區業務組在桃竹苗地區推動「雁行計畫」，壢新醫院主導的雁行計畫規模僅次於長庚，但社區醫療服務經驗值最久。昨天醫院邀患者及醫師現身說法，分享壢新醫院建立的南桃園社區醫療群，攜手187家醫療院所共同推動的分級醫療，落實雙向轉診經驗。

壢新醫院院長黃忠智表示，壢新醫院2002年成立南桃園社區醫療群，另結合桃新醫院及北桃園社區醫療群，整合187家社區健康照護網會員診所資源，建構從入院、治療、出院，到社區居家照護一條龍整合醫療模式。

壢新醫院雁行計畫包括，出院準備及轉銜、急性後期整合照護、優質轉診，主動下轉、居家整合、社區健康照護網平台等。專案計畫總召林浩健醫師表示，雁行計畫強調醫院和診所緊密合作，上轉個案優先轉回原診所或合作科別診所，讓病患照護連續且不中斷。

林浩健醫師表示，如果病人有特殊醫療需求，醫院也會以病人為中心，主動媒合社區鄰近合適的科別診所，提供轉介服務。例如徐先生出院後仍需長期洗腎，復興區無洗腎中心，壢新醫院雁行團隊就轉介就近到大溪定期洗腎，並協助後續居家整合照護。

健保署北區業務組組長林阿明表示，人口老化及多重慢性疾病增加，未來民眾對社區醫療長期照護需求大增，但目前民眾看病仍習慣往大醫院跑，不僅需支付較高部分負擔，過多的輕症病患，也會排擠大醫院對急、重、難症者的醫療照護。

林阿明表示，健保署建置電子轉診平台協助民眾就醫轉診，健保醫療資訊雲端查詢系統，可提供醫院診所查詢病患用藥情形、檢驗項目及檢查結果，減少重複用藥，避免重覆影像檢查過多的輻射劑量風險與不適，到基層診所也能透過轉診等制度，得到良好的醫療照護。

健保署與壢新醫院共同推動分級醫療、雙向轉診雁行計畫，昨天醫院邀患者及醫療人員宣導...
健保署與壢新醫院共同推動分級醫療、雙向轉診雁行計畫，昨天醫院邀患者及醫療人員宣導，如何透過健全轉診制度，讓偏遠地區患者，獲得不間斷的醫療照護。記者張弘昌／攝影
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健保署與壢新醫院共同推動分級醫療、雙向轉診雁行計畫，昨天醫院邀徐姓果農（左）現身...
健保署與壢新醫院共同推動分級醫療、雙向轉診雁行計畫，昨天醫院邀徐姓果農（左）現身說法，如何透過健全的轉診制度，獲得不間斷的醫療照護。記者張弘昌／攝影
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健保洗腎醫師糖尿病

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