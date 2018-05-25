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搶救新竹瀕危食蟲植物21年 蓮花寺濕地去留成關鍵

2018-05-25 21:31聯合報 記者郭宣彣╱即時報導

新竹縣竹北市蓮花寺溼地，是長葉茅膏菜等瀕臨滅絕的食蟲植物及濕地植物的野外「唯一棲地」，但國防部以嚴重影響營區射擊任務使用的理由，建請剔除，但仍願意配合採樣研究。荒野保護協會新竹分會分會長張正敏說，若將此處剔除將成為不可逆轉的生態浩劫。

今天，內政部重要濕地審議小組對此濕地再評定討論。竹北市蓮花寺暫定為重要濕地公告面積約有1.2公頃，現況為軍方管制區域，並用鐵絲鋼圈圍籬作為區隔，但考量此區域為軍事管制區，非經申請不得進入。土地管理者國防部軍備局表示，願意配合相關研究調查，可是仍建議，此區域不列為地方級重要濕地。

張正敏表示，蓮花寺濕地是新竹珍寶長葉茅膏菜、桃園草全台僅存唯一棲地，21年來進行溼地調查與復育工作，發現此處有7種珍稀植物，除了長葉茅膏菜、小毛氈苔、寬葉毛氈苔、長距挖耳草等4種食蟲植物，還有桃園草、點頭飄拂草、田蔥等三種溼地植物。

他說，蓮花寺濕地是長葉茅膏菜唯一野外生育地，也是「台灣特有種植物」桃園草唯一的野外棲地，數量不到100棵，嚴重低於穩定族群所需的400棵植株，一旦蓮花寺溼地不保，代表桃園草即將滅絕。

新竹縣政府今年曾函請國防部軍備局同意劃設竹北蓮花寺重要濕地，不過，國防部軍備局認為，基於涉及考量管制考量，維持留用，仍建物不列為重要濕地。

蓮花寺濕地是長葉茅膏菜在台灣唯一生育地。圖／荒野保護協會新竹分會提供
蓮花寺濕地是長葉茅膏菜在台灣唯一生育地。圖／荒野保護協會新竹分會提供
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濕地國防部內政部
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