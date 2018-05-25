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夏季消暑秘境 竹縣玉峰瀑布等你來探訪

2018-05-25 09:48聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

美麗又乾淨的玉峰溪是玉峰村主要的水資源，玉峰村的長老，同時也經營自然無毒農場的黃文治，從五年前開始接觸到水利署水保相關資訊，並學到如何保護部落溪流的知識，當時就決定與兄弟和太太三人，一起組成巡山隊志工，定期到山路、溪邊撿垃圾，進行淨山護溪的工作。

黃文治表示，他們大約兩個月就會進行一次淨山護溪活動，農忙時會請其他志工幫忙，像上星期就由湯隨喜二太子行善團的志工們協助，清理的範圍在尖石鄉玉峰村往桃園復興鄉三光區的主要道路，將8k到12k道路兩旁的垃圾清理乾淨，降低玉峰溪下游汙染的可能性。

黃文治說，湯隨喜二太子行善團的志工是由郭德昌夫婦找來的，他們從兩年前回到部落進行回饋，太太賴明惠是玉峰村人。賴明惠表示，支持兩人回鄉反饋的最大動力是母親的健康，母親今年已87歲，因患有心疾需動手術，幸好手術非常順利，夫妻倆認為是祖靈保佑，因此決定回饋部落，開始關心部落環境及經濟等各方面問題。

對於家鄉的環境問題，夫婦兩人與黃文治的想法一致，乾淨的溪流環境對玉峰村非常重要，因此決定一起努力維護。談到部落經濟方面，郭德昌表示，同樣在尖石後山的司馬庫斯和秀巒，因為媒體報導變得知名度很高，所以遊客都往那邊跑，卻不知道另一邊的玉峰其實也有很多值得探訪的秘境。

賴明惠也說，像是玉峰溪的源頭馬里光瀑布連有些在地人都不曉得，李棟山古堡是非常適合賞鳥的地方，另外還有幽靈瀑布、老鷹溪等景點，但是因為宣傳不夠，遊客都不知道還有這些秘境存在。

針對觀光的部分，尖石鄉長雲天寶表示，鄉公所已經從觀光局申請到約1000萬的補助，目前老鷹溪旁的步道正在施工，步道大約長1公里，來回大約1小時，屆時民眾可以邊走步道邊欣賞溪流生態。

雲天寶說，等步道完工後，鄉公所會建立告示牌，藉由老鷹溪將周邊的幾個景點串聯起來，不過目前還有一些待解決的問題，由於馬里光瀑布旁並沒有足夠的停車位置，但附近的土地屬於私人土地，未來還需要與地主協商，另外，玉峰村目前並無民宿業者可配合，若是有好的住宿環境可提升遊客留下來過夜的意願，遊客待的時間一長，自然花費也會增加。

玉峰溪的源頭馬里光瀑布連有些在地人都不曉得，照片中可以看到一個側著身的部落勇士戴...
玉峰溪的源頭馬里光瀑布連有些在地人都不曉得，照片中可以看到一個側著身的部落勇士戴著頭盔，由上向下傾瀉的瀑布就是勇士的茅，右邊較小的水流則是勇士的背帶。記者陳斯穎／攝影
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玉峰溪是玉峰村重要的水資源，紅色的玉峰橋連接尖石鄉玉峰村往桃園復興鄉三光區的主要...
玉峰溪是玉峰村重要的水資源，紅色的玉峰橋連接尖石鄉玉峰村往桃園復興鄉三光區的主要道路。記者陳斯穎／攝影
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玉峰村的景點導覽圖，但是遊客大多都是經過，短暫停留後便前往司馬庫斯、秀巒以及復興...
玉峰村的景點導覽圖，但是遊客大多都是經過，短暫停留後便前往司馬庫斯、秀巒以及復興鄉的拉拉山。。記者陳斯穎／攝影
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