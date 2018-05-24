白沙屯媽回宮安座 半程、全程隨香客大排長龍

2018-05-24 18:29 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



「進喔！進喔！」白沙屯媽今天下午在成千上萬信眾簇擁下回宮安座，為8天8夜的北港進香之旅畫下圓滿句點，今年的進香之旅人數破紀錄，光是報名隨香人數就有近4萬5000人，比去年多了一倍，香燈腳完成半程、全程旅程腳領取錦旗者大排長龍；媽祖婆安座後信眾紛紛告別，相約「明年再見！」

白沙屯媽昨天回鑾返抵通霄，今天清晨7點從昨晚駐駕的通灣里慈后宮出發，上午8點多在秋茂園依往例和同轎而行的後龍山邊媽分別換乘大轎，浩浩蕩蕩踏上回宮的「最後數里路」，沿途居民香案、炮仗相迎，台一線公路萬頭鑽動，場面壯觀。

白沙屯媽上午11點多停駕在白沙屯火車站前，周邊居民、店家紛紛準備「飯擔」邀請香客盡情享用，炒米粉、雞酒、肉羹讓大家大快朵頤，感受媽祖進香文化的濃濃人情味，媽祖婆神轎前信眾更是大排長龍，耐心等候向媽祖婆祈祈願。

白沙屯媽下午1點半從白沙屯火車站啟程回宮，短短不到1公里路程被香客人潮塞爆，各宮廟相迎陣頭不停前來，鞭炮震耳欲聾，讓拱天宮前道路塞爆，水洩不通，宮內更是擠滿隨香客，熱鬧非凡。

苗栗縣長徐耀昌、縣府文化觀光局長林彥甫、苑裡鎮長杜文卿、縣議員劉寶鈴等地方人士多人到宮內相迎，下午2點多，隨著千里眼、香擔、36執士陸續進宮，讓媽祖回鑾的歡樂氣氛達到高潮，下午2點20分媽祖婆神轎三進三退衝入宮內，在一片激昂的進喔呼聲中安座。