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巨城聯合藝文季 6月2日遠東巨城購物中心盛大登場

2018-05-24 15:21經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

為使竹市學生讓多元展能，新竹市家長會長協會結合新竹市各校舉辦的「2018巨城聯合藝文季」，活動將於6月2、3日兩天在遠東巨城購物中心廣場熱鬧登場。今（24）日於市府大廳舉辦活動記者會，由副市長沈慧虹、家長會長協會張文興理事長、各校會長及校長一同參與，共同邀請新竹市民一起參與「2018巨城聯合藝文季」給新竹市的學子掌聲，讓他們可以在掌聲中更有自信的成長。

新竹市副市長沈慧虹致詞時表示，每個孩子都是閃亮的星星，林智堅市長上任後推動新校園運動，營造一個「知識的遊樂地」，持續打造每個校園都是可以讓孩子可以盡情展演的舞台。

投入將近2000萬元經費，補助學校辦理各項美感及藝文活動，今年自4月起新竹市藝術季活動，竹市中小學辦理了近50場藝文成果展，藉由各項藝術展演，提升學生的藝文欣賞能力及表演能力。感謝新竹市家長會長協會、遠東巨城購物中心及環宇電台長期對本市學校教育與公益活動的熱心支持及關懷，讓竹市的孩子更幸福。

新竹市家長會長協會理事長張文興指出，協會籌辦此藝文季活動已邁入第四年，初衷只為想要提供孩子們一個展現多元才藝的舞台，讓不會唱歌、跳舞或沒有參與樂器演奏的孩子們也能夠站上舞臺，只要堅持本身努力學習的才藝，都能夠透過這個舞臺盡情綻放自我並發光發熱。

從第一年的8校參與到去年20校參加，很高興今年將有更多的學校加入這個活動，看到學生除了面對課業競爭努力學習下，還能兼顧興趣專長陶冶身心，進而豐富內涵的。

竹市府教育處表示，感謝各校社團及家長會長協會對藝術教育的致力推廣與盡心付出，未來新竹市政府將秉持推廣藝術教育的一貫精神，透過學校深耕人才與成果發表，讓市民能時刻感受無處不在的藝術氛圍，滋潤心靈之美。

主持人何致遠表示，6月2、3日午後的藝文季活動參與的學校社團相當踴躍，超過20項表演項目，比照以往採多元方式來呈現，不但演出人數持續上揚，表演項目也愈來愈多樣化，再再印證此活動是逐年受到學生、家長、學校喜愛與肯定，誠摯邀請所有市民闔家欣賞這一場別開生面的藝術饗宴，給我們的孩子更多的掌聲。

「2018巨城聯合藝文季」本周末盛大登場。圖／竹市府提供
「2018巨城聯合藝文季」本周末盛大登場。圖／竹市府提供
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新竹市竹蓮國小跆拳道表演。圖／竹市府提供
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