中壢火車站交通亂象 市府「微整形」解套

2018-05-24 15:13 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



桃園中壢火車站周邊交通動線混亂，汽機車、計程車都任意臨停接送乘客，屢被民眾評為狀況最差的火車站，市府交通局本月11日起進行「微整形計畫」，將車種接送分區，同時規劃標線型人行道，改善各類車輛、行人交織混雜亂象。

長久以來中壢火車站前設有一段30公尺長的載客臨停區，但往來接送旅客的汽、機車，往往超出臨停區佔用車道影響交通，加上還有排班計程車位置明顯不足，導致交通打結混亂，

交通局長劉慶豐表示，交通局經會勘後11日開始進行前站交通微整形，先將公車站自車站圓環移除，設置圓環內側計程車排班區，避免人車交織提高交通安全，執行後成效良好。

目前的汽車載客區改在火車站對面，讓小客車遠離火車站且有較充裕空間等候載客，並將站前汽車下客區改於車站東側，旅客下車後方便就近走道車站入口處，機車上下客區，則分別設置車站兩側，便利搭乘台鐵民眾進站。

另外，計程車載客區則改到車站出口旁，讓計程車依序排班，避免計程車為求載客下車攬客，造成人潮、車潮占用車道，同時也規劃了中和路的標線型人行道，用路人可免於和車輛擦撞危險。