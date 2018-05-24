「媽媽桃」愛心義賣 桃機員工熱烈響應

圖／陳嘉寧 分享 facebook

經營桃園機場餐飲及伴手禮的誠盟公司，為響應桃園市府推出的企業認購計畫，昨天在桃園機場舉辦「媽媽桃愛心義賣」活動，購入八百箱媽媽桃（五月桃）義賣，所得捐給桃園復興區三光國小棒球隊 。

義賣活動獲得外籍工程師及桃機各單位員工熱烈響應。