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永安漁港海螺設計 2次鑑定認無抄襲

2018-05-24 00:12聯合報 記者張裕珍／桃園報導

桃園永安漁港海螺文化體驗園區遭爆料設計圖疑似抄襲，經建築師公會2次鑑定，初步判斷...
桃園永安漁港海螺文化體驗園區遭爆料設計圖疑似抄襲，經建築師公會2次鑑定，初步判斷沒有涉及抄襲。圖／市府新建工程處提供
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桃園市政府打造永安漁港海螺文化體驗園區，委託規畫設計案今年3月決標後，卻被爆料設計疑似抄襲英國東倫敦大學學生作品，市府委由建築師公會開2次鑑定會議，初判未侵害著作權，無涉及抄襲，將按期程年底前發包施工。

「永安漁港」號稱全台唯一客家漁港，擁有牽罟、吹海螺及石塭捕魚等傳統客庄捕魚文化，市府計畫以「海螺」整體規畫永安漁港及周邊面積近30公頃基地打造客家觀光漁港，由新建工程處代辦委託規畫設計案，卻傳出抄襲疑雲。

新建工程處長陳智仁說，周刊報導後，市府委由建築師公會鑑定，會中邀集法律、建築等領域專家學者討論，經2次鑑定會議討論後，初判沒有涉及抄襲。

陳智仁說，經比較得標廠商與英國東倫敦大學學生IG作品，包含各視角2D圖、3D模擬圖及實體模型等，認為兩案雖皆為曲線式規畫設計，但整體造型、形構邏輯、空間尺度等都有差異，且此海螺園區設計經專業技術實質規畫，與學生作品個人概念創作也有不同。

陳智仁也提到，依據鑑定報告說明，為保留土丘原始面貌，且呼應吹海螺意象，此為合理設計成果，除非獲得專利保護，海螺概念的薄殼曲線建築設計觀念，實則難以被壟斷專用；另在媒體爆料後，英國東倫敦大學一個多月來並未與桃園市府接觸，也無任何來文。

「永安漁港整體規劃暨海螺文化體驗園區工程」，以漁港北岸約5.6公頃基地範圍，打造海螺園區、南岸廣場、觀光魚市、漁港作業區、街屋及區外停車場等；經鑑定未侵權後，市府將與原得標廠商繼續合作，年底前招標發包施工。

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