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新竹無人回收站好方便 板模工回收達人

2018-05-24 00:09聯合報 記者陳斯穎／新竹報導

玻璃瓶回收達人陳金龍，從無人機台開始營運至今回收了16,676支玻璃瓶。 圖／新...
玻璃瓶回收達人陳金龍，從無人機台開始營運至今回收了16,676支玻璃瓶。 圖／新竹市政府提供
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全台第一座自動化App「無人回收站」在新竹香山！無人回收機今年2月，由新竹市政府、全聯福利中心及在地企業春池玻璃共同合作設立，24小時的自動化服務，讓民眾享受隨時集點、隨時回收的便利性。

無人回收機截至目前已回收廢玻璃瓶、寶特瓶、鐵罐、鋁罐4大類資源物，總重量達8,600公斤，共計145,652支，其中廢玻璃瓶更高達24,640支，特別的是有將近7成的廢玻璃瓶，是由玻璃瓶回收達人陳金龍提供。

從事板模工作的陳金龍，每天早上5點便騎著電動機車，到經國路果菜市場收集玻璃瓶，他認為玻璃瓶隨意丟棄，除了影響環境美觀，還可能割傷民眾，因此專門回收最容易被忽視的玻璃瓶。

新竹市環保局長江盛任表示，自從無人回收機開始營運，香山區大庄周邊道路少了許多寶特瓶及玻璃瓶，確實減輕資源回收車的負擔，感謝香山里環保志工隊，日夜輪班維護機台正常運作，也歡迎民眾一起來環保愛地球。

無人回收機試營運到今年8月底，在營運期間，民眾可將4大類資源物投入機台，只要掃描回收物瓶身條碼，並用App軟體「SeedU」掃描機台螢幕上的QR code，手機就會儲存寶石點數，點數可到全聯大庄店兌換兌換禮物。

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