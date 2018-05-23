影／桃機誠盟公司義賣水蜜桃 贊助偏鄉棒球運動

2018-05-23 17:57 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 陳嘉寧 ╱即時報導



桃園機場誠盟公司23日義賣桃園市復興區三光部落的水蜜桃，所得援助三光國小棒球隊，參與桃機第3航廈設計的外籍工程師也支持。記者陳嘉寧／攝影 分享 facebook

經營機場餐飲及伴手禮的誠盟公司，為響應桃園市政府推出的企業認購計畫，並減輕農民銷售壓力，23日在桃園機場舉辦「媽媽桃愛心義賣」活動，購入800箱媽媽桃（五月桃），所得捐給桃園復興區三光國小棒球隊，支持原鄉部落發展棒球運動 。

義賣活動23日同時在桃機第2航廈入境大廳旁及2樓伴手禮大街舉行，參與第3航廈設計的外籍工程師，以及機場各單位人員踴躍響應。

桃園市三光國小位於復興區三光里， 校內學生及家長為泰雅族人，家長仰賴務農及打零工維生。三光國小棒球隊成立至今 ， 已奪下多次桃園大賽冠軍，但經費有限，常常棒球打到爛掉都還捨不得丟。

誠盟公司及采盟免稅店的愛心志工常關懷這群偏遠地區的學童，捐贈棒球球具及球衣。今日義賣活動，三光國小主任潘志豐特別帶領2位學生下山到桃園機場參加，小朋友還特別穿上受贈的球衣。

媽媽桃又稱「五月桃」，來自桃園市復興區，名稱的由來是因為產季集中在5月，碰上每年母親節前後，將品種稱作為「媽媽桃」。媽媽桃因生長於低海拔地區，皮薄、多汁且香氣十足，甜度非常高，出貨前還會經過三道嚴格品管把關，確保水果品質。

媽媽桃主要產區除了復興區三光里，鄰近的高義里、華陵里也有生產，當地果農多為泰雅族，承續祖先對土地的愛，泰雅媽媽們認真踏實地耕耘，用心守護這片土地並致力提供高農作品質 。