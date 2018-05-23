台灣最美是人情 白沙屯媽進香讓香客親身感受

2018-05-23 17:43 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



歷經7天7夜的長途跋涉，今天清晨白沙屯媽帶領數萬隨香信眾返抵苗栗縣通苑地區，連接苑裡、通霄2鎮的台一線公路為之沸騰，今年進香、回鑾路程中少見地全是大晴天，許多隨香客都被日頭曬得黝黑，但喜悅洋溢在臉上，有香客開心地形容「這是一趟全民馬拉松大健走，人情味超濃」。

白沙屯媽今年往北港徒步進香之旅，即將在明天下午媽祖婆鑾轎回宮後畫上圓滿句點，一趟宗教之旅接近尾聲，苑裡、通霄兩地今天一早就籠罩在迎媽祖回鑾的歡喜氣氛中，台一線公路成排吊車炮、點心站，沿路處處都有居民迎接白沙屯媽和香客北返。

白沙屯媽昨晚駐駕台中大甲，今天清晨5點出發回到苗栗縣境，苑裡、通霄的台一線公路盡是進香人潮和車隊，隊伍塞爆北上路段，一路上鞭炮、炮陣恭迎不斷，響徹雲霄，沿途居民更是不斷送上冰涼的飲料和點心，場面溫馨。

「大家說台灣最美的風景是人情味，我這在兩趟進香之旅真正感受到了！」從台北來的隨香客「愛麗絲」說，她3年前曾參加過白沙屯媽進香，今年是第二次，以前她聽人家說「台灣最美的是人情味」，但僅限於從書本、電視得知，跟隨白沙屯媽進香，沿途居民伸出熱情的手送東西、送點心，讓她真正感受到濃濃人情味。

她說，今年進香途中，體力不斷消耗，但不斷有居民送東西吃，感覺是一趟全民的快樂大健走；她參加進香後，出發不久就接到通知有新的工作機會，讓她相信冥冥中媽祖婆的神威和庇蔭一直都存在。