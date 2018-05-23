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這支女籃隊只有6人 卻能屢獲佳績

2018-05-23 08:30聯合報 記者張雅婷╱即時報導

新竹高商女籃隊過去從籃球社變成校隊，成軍不到一年，靠著6名球員，就在今年全國中學校際籃球賽高女組一舉拿下冠軍，今天起連三天力拼新竹市中小學校際籃球錦標賽六連霸。其中三年級學生陳玟蒨不只是前隊長，也是全方位球員，在校品學兼優，以體育績優生身份考上中正大學和交通大學。

教練陳姿汶表示，這支人數不足的隊伍，有2名球員是籃球新手，就讀新商後才開始學習如何打籃球，新手球員在訓練短短三個月後就被逼著上場比賽；之前還因為有一位球員受傷、一位球員五犯畢業，導致隊上只有4人在場上，卻照樣贏得勝利，令在場觀眾熱血沸騰，轉而成為新商的球迷。

根據新商女籃戰績，每次跟新竹地區其他學校比賽，平均都能贏上30分。對球員而言，因為沒有足夠人數，她們除了體力上接受考驗，每天練習時，也只能三對三互相練習，但由於她們的勤奮練習加上屢獲好成績，感動多位教職員，吸引多位教職員下班後，主動組隊陪他們練球，讓他們可以不用再三對三練習，就連校長劉曉雯也深受感動，只要有空就親自到場為球員加油打氣。

目前唯一一位三年級隊員陳玟蒨擁有球技與豐富經驗，在新竹高商女籃隊一肩扛下責任與壓力，她說國小就讀籃球名校舊社國小，四年級時加入球隊，好不容易到了六年級以為可以上場打球了，卻面臨女籃隊解散，她只好加入男籃隨隊練習。自律的她為了心愛的籃球，竟然還主動與父母協商，主動提出學業目標，「一但沒達標準就退出球隊」，讓她開始證明學業與興趣可以兼顧。

從板凳球員到擔任隊長，她這條路走了5年，她說高二下才擔任隊長，她對自己相當嚴苛，除了要溝通、協調，還要以身作則才能成為讓人信服的領導者，因此她每天除了練球至少五小時，在練球後都留校唸書，只為了跟自己的夢想拼搏，如今她已經是交大準新鮮人，她也成功成為她與學妹們心中羨慕的交大姊姊，她說「我要繼續延續籃球夢，也延續新商精神」。

新竹高商女籃隊只有6名球員，其中最高與最矮球員身高相差25公分，成為對上最萌身高...
新竹高商女籃隊只有6名球員，其中最高與最矮球員身高相差25公分，成為對上最萌身高差。記者張雅婷／攝影
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新竹高商女籃隊只有6名球員，其中五名球員都是小高一，卻能在全國中學籃球賽奪冠，並...
新竹高商女籃隊只有6名球員，其中五名球員都是小高一，卻能在全國中學籃球賽奪冠，並在今天的新竹市107學年度中小學校際籃球錦標賽中，強壓新竹女中與亞太美國學校。記者張雅婷／攝影
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新竹高商女籃隊只有6名球員，其中五名球員都是小高一，卻能在全國中學籃球賽奪冠。記者張雅婷／攝影
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新竹高商女籃隊只有6名球員，其中五名球員都是小高一，卻能在全國中學籃球賽奪冠。記者張雅婷／攝影
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新竹高商女籃隊只有6名球員，其中五名球員都是小高一，卻能在全國中學籃球賽奪冠，並在今天的新竹市107學年度中小學校際籃球錦標賽中，強壓新竹女中與亞太美國學校。記者張雅婷／攝影
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新竹高商女籃隊只有6名球員，其中五名球員都是小高一，卻能在全國中學籃球賽奪冠，並在今天的新竹市107學年度中小學校際籃球錦標賽中，強壓新竹女中與亞太美國學校。記者張雅婷／攝影
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新竹高商女籃隊只有6名球員，其中五名球員都是小高一，卻能在全國中學籃球賽奪冠，並在今天的新竹市107學年度中小學校際籃球錦標賽中，強壓新竹女中與亞太美國學校。記者張雅婷／攝影
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新竹高商女籃隊只有6名球員，其中五名球員都是小高一，卻能在全國中學籃球賽奪冠。記者張雅婷／攝影
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交大領導者中正大學
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