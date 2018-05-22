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新竹首創青年進館計畫 提供暑期實習

2018-05-22 21:43聯合報 記者郭政芬╱即時報導

為了活化地方文化館，新竹縣政府文化局首創「青春永駐」青年進館計畫系列活動，今天正式啟動，公部門與年輕人攜手推動地方文化館，走出一條新路。

新竹縣推廣地方文化館，卻發現在地學子、鄉親不熟悉，有的甚至只是進來打卡，文化局首創暑期實習的機會，邀大專院校、高中職的學生來進駐，學習如何營運、餐飲管理、文創設計等，鼓勵他們認識家鄉。

新竹縣文化局長張宜真表示，今年共有新竹縣縣史館、尖石鄉原住民文化館、五峰鄉原住民族館、賽夏族矮人祭場文物館、老湖口天主堂文化館、張學良故居、蕭如松藝術園區、紙寮窩造紙工坊等8處文化館，提供暑期實習機會，即日起至6月14日止接受申請。

這些文化館都很有故事，湖口天主堂位於湖口老街，這條老街從社造到地方文化館，在地民眾參與頗深，特別的是，老街頭尾分別是天主堂和三元宮，西方宗教與在地傳統和諧共處的形式，相當特殊。

「看見文化館的故事！」文化局指出，這次有四個位於原民鄉的文化館，也鼓勵原民年輕人可回到家鄉，認識在地文史與地方人文。文化局歡迎想駐館參與展覽及活動策辦、導覽解說、觀眾服務、文物整理、文創商品設計等實務工作的青年朋友踴躍報名。

另外，為挺在地青年進地方文化館圓夢，創意行動徵件提供10萬元的圓夢基金，廣徵各路英雄好漢，不管是特色遊程規劃、創意地方報、青春微電影、個性文創商品或藝術創作，只要是能展現風味新竹的好點子，於7月5日之前提案，都有機會實踐夢想。

為激盪更多潛能創意，8月份邀請具實務經驗名師擔任青年培力工作坊講師，內容包括地方刊物編輯、策展及文創品開發等，詳情可洽臉書「竹縣go藝思」查詢或電洽（03）551-0201轉205。

這8處文化館，提供暑期實習機會，即日起至6月14日止接受申請。圖／縣府提供
這8處文化館，提供暑期實習機會，即日起至6月14日止接受申請。圖／縣府提供
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為了活化地方文化館，新竹縣政府文化局首創「青春永駐」青年進館計畫系列活動，今天正...
為了活化地方文化館，新竹縣政府文化局首創「青春永駐」青年進館計畫系列活動，今天正式啟動。圖／縣府提供
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青年進館計畫系列活動，公部門與年輕人攜手推動地方文化館，走出一條新路。圖／縣府提...
青年進館計畫系列活動，公部門與年輕人攜手推動地方文化館，走出一條新路。圖／縣府提供
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