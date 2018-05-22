新竹隆恩圳鋪人工草皮 新竹人生氣了

2018-05-22 15:29 聯合報 記者 聯合報 記者 林家琛 ╱即時報導



「新竹人怎麼不生氣？」新竹市議員蕭志潔今天質詢台灣三大古圳之一的「新竹隆恩圳」，被市政府鋪上人工塑膠草皮，太人工化了。

市政府表示，隆恩圳與嘉義縣的道將圳、彰化縣的八堡圳並稱台灣三大古圳，過去的隆恩圳將三民路「一分為二」，河道左右的聯通度相當低、居民的生活空間被分割、往來受限，因此以4800萬元（部分變更設計，總工程費將增加到6千多萬元）進行全長約800公尺的隆恩圳景觀空間改造工程，創造都市中供人步行、停留的環境，也讓水圳兩旁的巷道連結性更強。

蕭志潔說，「田中央建築團隊」建築師黃聲遠規畫設計「人工草皮」與「綠鐵欄杆」侵入新竹市，三分之一的隆恩圳草地，被改成人工草皮， 又大量使用「綠鐵欄杆」，理由竟然是「考量傳統透水磚、紅磚或環保塑化木頭等硬鋪面無法營造適合孩童自在跑跳蹦的遊樂場環境」。

蕭志潔指市府的眼裡好像只有小孩，到處蓋溜滑梯，她提醒「溜小孩的地方應該夠了」，而除了三角公園之外，「請多給老人辦活動的地方」，老人家要的不只是散步的地方，也應該多給些可以防失智的活動。

她說，過多人工化及鐵條式的設施，讓隆恩圳景觀變得複雜，又有壓迫感，成為「侵水人工化公園」，新竹人怎麼不生氣。而綠鐵欄杆焊接處容易生鏽，將來的維護費龐大，人工草皮若有狗大便，不易清理。

市府工務處長陳永源說，景觀空間改善工程結構保固期3年、草皮2年。過去的隆恩圳「少被注意」，景觀改造後，增加了跨越圳面的飄浮平台、橋梁共11座，讓11條巷道串連了，希望大家去走走，就會知道可用性提升、景觀變美了。