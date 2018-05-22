退而不休 王勅勳創紳士分會歡迎試聽

2018-05-22 07:27 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



桃園市退休老師王勅勳（見圖）成立紳士協會蘆竹分會，推動蘆竹分會紳士社會大學開課，鼓勵民眾、夫妻一起體驗沒有壓力的終身學習。記者曾增勳／攝影 分享 facebook 「走出去，才會有一片天地」，桃園市青溪國中退休老師王勅勳近15年來退而不休，常在扶輪社、社區大學各團體演講「豐富人生」系列分享人生經驗超過2、300場次，去年他在蘆竹區與志同道合者成立中華民國紳士協會桃園市蘆竹分會，推動終身學習、志願服務，他出錢出力推廣「紳士社會大學」課程，鼓勵男女民眾或夫妻參與，他今天下午表示，「改變自己是自救、影響別人是助人」，透過終身學習自我探索，活在當下，做個健康快樂人。

年近70歲的王勅勳他從學校退休至今，「一日為師、終身為師」的個性，讓他退而不休四處演講，多年來相繼推出「孩子不讀書該怎麼辦？」（有聲書）及豐富人生講座專輯，他說，因緣際會，去年在紳士協會龍潭分會前會長袁安明、蕭國順輔導下，創立蘆竹分會，透過該分會紳士社會大學開班，希望市民一起來體驗沒有考試、沒有壓力的終身學習課程。