竹市培育創客人才 打造青年圓夢舞台

2018-05-21 18:13 中央社 新竹市21日電



新竹市政府近年推出新竹黑客松、自造教育示範中心等創客政策獲迴響，今年續辦自造者聚落人才培育計畫，新竹市長林智堅說，盼透過課程及相關資源，將竹市變成青年圓夢舞台。

新竹市政府今天舉辦「新竹青年自造者聚落Makerspace培育計畫啟動記者會」，林智堅表示，計畫是以培養青年競爭能力為目標，推出系列課程及工作坊，並舉辦創客大賽及論壇，結合相關資源，讓創客同好可以技術交流，產生創意火花。

林智堅指出，系列課程及工作坊將從6月至10月間陸續舉辦，鼓勵有興趣的青年報名參加；另也進入校園辦理創客論壇，進行產業與學界對話；8月則透過創客競賽，進行青年創客展能；9月辦理成果發表，盼藉此提供創客資訊、活動及交流平台，擴散扎根創客能量。

工研院產業服務中心主任劉佳明表示，近3年來與國立清華大學及新竹市政府共同合作，打造創客的築夢空間，深獲青年創業家認可，期盼這次計畫能培育青年創業力、創造力、設計力、研究力、製造力等5大核心競爭能力。

新竹市政府勞工處長黃錦源表示，除自造者聚落培育計畫外，同時推出「傳產新創暨青年設計松競賽計畫」，藉由不同活動與課程引導，培育跨域人才，提升職業能力。