少子化 苗縣議員倡公教早婚增產報國

2018-05-21 18:01 中央社 苗栗縣21日電



少子化趨勢帶來危機，苗栗縣西湖鄉今年1到4月出生嬰兒數僅5人，死亡數36人，遷出人數也大於遷入，縣議員韓茂賢質詢提倡縣府應鼓勵收入相對穩定的公務員早結婚，增產報國。

韓茂賢今天在總質詢時表示，選區銅鑼、三義、西湖3個鄉鎮自民國102年以來，人口均呈現負成長，總人口數逐年遞減，其中人口最少的西湖鄉，統計今年1至4月，出生僅為個位數，只有5名新生嬰兒，死亡人數卻達36人，遷入84人也少於遷出93人。他感嘆，這數字令人怵目驚心，照這比例下去，「只怕再過40幾年，這些鄉鎮就沒人住了。」

韓茂賢再提出數據指出，縣府所屬機關25至45歲員工8438人，有2173未婚，約占1/4，其中又以學校教職員未婚比例最高，「連收入相對穩定的公教人員都不敢結婚」，人口老化問題將越來越嚴重，將成苗栗縣危機。

他說，各界討論人口流失原因眾說紛紜，包括生育津貼、社會福利措施，工商發展程度等都有影響，但縣府可先從鼓勵適婚年齡同仁結婚著手帶動，積極協助未婚聯誼，製造男女交往機會，促進早日增產報國。

苗栗縣長徐耀昌表示，少子化危機是台灣普遍面臨問題，台灣各縣市資源集中「六都」，吸納不少鄰近縣市人口，是大環境使然；至於生育補助，則和近來屢被討論的營養午餐問題一樣，這些都屬「非法定社福支出」，即使編列預算，屆時也會被中央打槍、糾正，並非縣府不肯做。

縣府工商發展處長黃智群表示，縣府近年積極招商引資，104年成立招商服務馬上辦中心，目前列管59件，已輔導完成37件，促進投資額新台幣近千億元，提供1萬多個工作機會，許多企業都看好苗栗投資環境，今年已有信邦電子苗栗二期廠房落成、京元電子銅鑼三廠動土，都可望帶動區域經濟發展，讓苗栗年輕人有更多選擇，回鄉工作。