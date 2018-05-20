連校園也淪陷 桃園教育局急納荔枝椿象入課程防範

2018-05-20 18:59 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



荔枝椿象肆虐中南部果園，桃園地區行道樹、校園也紛紛淪陷，為避免學童好奇觸碰成傷，教育局除加強宣導，也將納入課程建立防範概念，農業局則說，民眾可加農改場Line回報，有專人指導移除方式。

教育局副局長高玉姿表示，由於荔枝椿象是近年才入侵的外來種，大多數學生較為陌生，將要求各級學校調查校內種植無患子科植物數量、位置，也會製作相關文宣，說明荔枝椿象的危害性。

她指出，目前已經和專家學者研議，未來要把荔枝椿象這類入侵具危害的昆蟲納入國小、國中及高中課程宣導，同時也提醒工友修剪花木時小心留意。

農業局農務科長胡淑芬說明，桃園沒有大規模種植荔枝、龍眼等經濟作物，多為民眾散生栽植，荔枝椿象多棲息在行道樹、公園內的無患子科植物上。

胡指出，國內有研究用平腹小蜂寄生荔枝椿象蟲卵的方式防治，但估計1公頃農地需要10萬隻平腹小蜂，目前繁殖量仍不足，且優先給中南部重災區使用，桃園仍採以噴灑農藥、移除卵塊為主要方式。

她表示，民眾也可輸入桃園農業改良場的Line ID「034768216」，於上班時間可隨時回傳照片、地點，有專人立即指導移除方式，各地區公所農經課接獲通報，也會視數量用藥移除。