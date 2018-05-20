親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

會考結束！估建北落點積分至少34.8 北市13分就有公立念

92歲莊主朱萬鶴生日 誰現身讓老兵動容？

2018-05-20 16:22聯合報 記者林家琛╱即時報導

新竹縣李棟山莊莊主朱萬鶴期待新竹市議長謝文進參選市長，朱的友人邀謝文進參加朱萬鶴92歲壽宴，謝一進門就吟誦朱萬鶴題在李棟山莊的詩「山門不鎖待雲封，莊院無燈等月照」，讓獨居老兵深受感動。

朱萬鶴祖籍江蘇，從軍來台，參與開闢中部橫貫公路的工程，受傷後退伍，又參與尖石鄉產業道路工程而在李棟山一住49年。1980年自力興建李棟山莊，至少接待超過30萬名山友，他好詩，滿牆心詩寫下自己身世與遭遇說，「負傷殘缺身不全，自謀生活不堪憐」，但他「完全都是命註定，只怪自己不怨天」。朱萬鶴有強烈的愛國心，只要人在山莊，一定升上國旗

竹東國中退休老師常醒民是朱萬鶴海軍陸戰隊「50年戰友」，他得知朱萬鶴期待新竹市年底能綠地變藍天，而無黨籍的議長謝文進有可能參選市長，朱萬鶴與常醒民都希望能當面為謝文進加油打氣，友人因此安排謝文進出席今天的壽宴。

謝文進今午現身時，朱萬鶴喜出望外，謝文進說很喜歡朱萬鶴另一首詩「籠雞有食湯鍋近，野鶴無糧天地寬」。他說他是眷村女婿、榮民半子，在湖口眷村住了8年，眷村的人情味，是他此生最溫馨甜美的回憶。

謝文進說，他還沒有決定參選市長，但今天上午參加一個銀髮族協會的活動，所到之處都是勸進聲，「朱莊主與常老師鼓勵的話」他聽到了，一旦決定參選，一定不會讓大家失望。

新竹市議長謝文進（左）今天擔任獨居老兵朱萬鶴（中）壽宴的神秘佳賓，退休老師常醒民...
新竹市議長謝文進（左）今天擔任獨居老兵朱萬鶴（中）壽宴的神秘佳賓，退休老師常醒民（右）等人為朱萬鶴祝壽。記者林家琛／攝影
分享
新竹市議長謝文進（左）今天擔任獨居老兵朱萬鶴（中）壽宴的神秘佳賓，與退休老師常醒...
新竹市議長謝文進（左）今天擔任獨居老兵朱萬鶴（中）壽宴的神秘佳賓，與退休老師常醒民（右）等人為朱萬鶴祝壽。記者林家琛／攝影
分享

眷村獨居國旗

相關新聞

這家水果行白沙屯媽祖曾駐駕 月前收攤原因是...

2018-05-20 10:43

西濱快 桃園~新竹新豐通車

2018-05-19 23:44

新竹市議員參選 六小福騎YouBike拜票

2018-05-20 15:12

日本旅遊認識優子 靠line就把她娶回家了

2018-05-20 14:52

竹市青草湖獨木舟探索課程 成校際交流利器

2018-05-20 14:47

38歲唐寶寶 擺攤做公益

2018-05-20 00:22

龍潭歸鄉文化節 龍舟開光點睛

2018-05-20 00:16

3分鐘免肝苦 苗縣3地免費篩檢

2018-05-20 00:13

少子更寶貝 產後護理之家夯

2018-05-20 00:00

大坪頂傳放生毒蛇 苗市民心驚

2018-05-19 23:43

新竹隆恩圳景觀空間完工啦！快來散步

2018-05-19 22:29

1歲還無法坐 38年後他的發展讓人驚艷

2018-05-19 20:55

21篇客家學術論文研討 激勵青年學子投入

2018-05-19 17:17

苗栗市驚傳宗教團體在公墓放生毒蛇 社區頻有蛇入侵

2018-05-19 16:13

桃園百年龍舟賽點睛祈福 6月16日蓄勢待發

2018-05-19 15:45

教導失依兒自我防護 桃市警婦幼隊組劇團演短劇宣傳

2018-05-19 15:44

西濱快速路 桃園永安至新竹新豐段今通車

2018-05-19 13:28

竹縣寶山鄉雙溪夜市將開幕？鄉長邱坤桶：沒收到申請

2018-05-19 12:25

台61線西濱高架化 桃園到新竹最後一段通車

2018-05-19 11:13

桃園體育會成立電競委員會 搶進培育人才

2018-05-19 07:54
看更多

熱門文章

走過一甲子 華西街最後一間蛇店下周熄燈

2018-05-19 18:07

這家水果行白沙屯媽祖曾駐駕 月前收攤原因是...

2018-05-20 10:43

魏德聖：墾丁真的沒那麼差 只是一切來得太快

2018-05-19 17:05

台南安平遊艇城動工 附近成台南房市新地標

2018-05-19 20:02

305名選手健美選手齊聚 展現肌肉線條美

2018-05-19 17:13

密集恐懼症慎入！金龜子圍攻民宅 網友：好恐怖

2018-05-20 11:39

圖輯／走過近一甲子 回顧「蛇街」華西街的起落

2018-05-19 22:44

影╱開放高麗菜免費採 他嘆：竟被網民酸爆

2018-05-20 10:41

新竹隆恩圳景觀空間完工啦！快來散步

2018-05-19 22:29

夜市干擾太嚴重！逢甲大鵬新城居民抗議道路拓寬

2018-05-19 17:01

市長參選人邱文祥辦音樂會 綠美女議員相挺？

2018-05-19 19:24

1歲還無法坐 38年後他的發展讓人驚艷

2018-05-19 20:55

明天基隆看30艘國際帆船賽揚帆美景 最推潮境公園

2018-05-19 17:14

西濱快 桃園~新竹新豐通車

2018-05-19 23:44

花蓮西瓜連夜趕車到桃園拍賣 上千顆大西瓜秒售罄

2018-05-19 17:15

金門親子蜈蚣座登場 大小朋友完成挑戰

2018-05-19 19:26

藍營台中潭雅神民調 3現任提名徐瑄灃未出缐

2018-05-20 11:16

「不能吵到會考」 白沙屯媽繞道不放炮

2018-05-20 00:26

6班、成本偏高… 宜蘭明年停辦興中國中

2018-05-19 23:20

砍樹不成、砍學校！時力籲代理縣長陳金德三思

2018-05-20 12:55

日本旅遊認識優子 靠line就把她娶回家了

2018-05-20 14:52

民宿房間數放寬 南投業者：遊客不來住有什麼用

2018-05-19 23:47

遊客哭哭！荖濃溪泛舟業者今年「不玩了」

2018-05-20 13:51

時代力量台中黨部喬遷 推薦4議員參選人

2018-05-19 16:55

520基隆未婚男女聯誼熱呼呼 明年增設熟男熟女組

2018-05-20 15:22

台東縣長選舉國民黨就戰鬥位置 吳俊立現身挺饒慶鈴

2018-05-20 15:26

興大康提「龍舟拔河」 住海邊的中山大學奪冠

2018-05-19 17:37

貫通石能趨吉避邪和助孕？公路局發送 屏東民眾搶領

2018-05-19 18:15

社區「愛分享」咖啡 千餘杯免費等你分享品嘗

2018-05-20 14:42

影╱何明德行善團第499座橋「行龜吊橋」啟用

2018-05-20 11:29

大坪頂傳放生毒蛇 苗市民心驚

2018-05-19 23:43

新北社區心旅行 首發團「還想再玩」

2018-05-20 00:48

大學注入能量 廢棄營區變身文創基地

2018-05-19 19:27

封路打芒果品嘗當季滋味 林內鄉今天好甜蜜

2018-05-20 12:16

賞桐花期近尾聲 瑞芳文創桐花季桐花舞熱鬧登場

2018-05-20 07:56

激出雲林想像火花 雲縣府將舉辦國際觀光論壇

2018-05-20 14:46

難以信服！辦學有成變停辦 家長大反彈

2018-05-19 23:24

無人機噴藥施肥 農民省錢不費力

2018-05-20 00:29

銀膠菊小苗似艾草 原來是外來入侵毒草

2018-05-20 10:21

恐怖的人面蜘蛛可以當朋友 築夢森居玩樹攀體驗大自然

2018-05-19 22:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top