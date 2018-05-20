92歲莊主朱萬鶴生日 誰現身讓老兵動容？

2018-05-20 16:22 聯合報 記者 聯合報 記者 林家琛 ╱即時報導



新竹縣李棟山莊莊主朱萬鶴期待新竹市議長謝文進參選市長，朱的友人邀謝文進參加朱萬鶴92歲壽宴，謝一進門就吟誦朱萬鶴題在李棟山莊的詩「山門不鎖待雲封，莊院無燈等月照」，讓獨居老兵深受感動。

朱萬鶴祖籍江蘇，從軍來台，參與開闢中部橫貫公路的工程，受傷後退伍，又參與尖石鄉產業道路工程而在李棟山一住49年。1980年自力興建李棟山莊，至少接待超過30萬名山友，他好詩，滿牆心詩寫下自己身世與遭遇說，「負傷殘缺身不全，自謀生活不堪憐」，但他「完全都是命註定，只怪自己不怨天」。朱萬鶴有強烈的愛國心，只要人在山莊，一定升上國旗。

竹東國中退休老師常醒民是朱萬鶴海軍陸戰隊「50年戰友」，他得知朱萬鶴期待新竹市年底能綠地變藍天，而無黨籍的議長謝文進有可能參選市長，朱萬鶴與常醒民都希望能當面為謝文進加油打氣，友人因此安排謝文進出席今天的壽宴。

謝文進今午現身時，朱萬鶴喜出望外，謝文進說很喜歡朱萬鶴另一首詩「籠雞有食湯鍋近，野鶴無糧天地寬」。他說他是眷村女婿、榮民半子，在湖口眷村住了8年，眷村的人情味，是他此生最溫馨甜美的回憶。