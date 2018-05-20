眼盲心不茫 竹市推視障者生活重建服務

2018-05-20 14:52 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



新竹市政府推動「視障者生活重建服務方案」支持視障者重啟自立生活，透過各項生活訓練，促進視障者在日常作息等各項需求獲得調適，曾是飯店大廚的小婕(化名)，因糖尿病導致視網膜病變，工作與生活陷入困頓，藉由重建服務，提高與人群接觸的意願，重新回歸社會懷抱。

新竹市有715位視覺障礙朋友，除先天失明的視覺障礙者，有一部分是因為疾病或意外導致視力損傷，面對突如其來的視覺喪失，開始自我封閉，甚至不敢踏出家門一步，社會處因此而推動視障者生活重建服務方案，包含定向行動、生活自理、盲用電腦、點字等訓練、成長團體及輔具評估、休閒活動等及其他感官功能訓練課程，協助視障者回復生活技能。

市長林智堅表示，市府每年投入約200萬經費，推動視障者生活重建服務方案，協助視障者在生活上各項重建服務，透過生活訓練，促進視障者在日常作息、學習、行動及社交等多元需求獲得調適，支持視障朋友重啟自立生活，106年服務近1500人次，讓視障者重拾走入人群的信心。

小婕(化名)今年66歲，過去是飯店頂級師傅，5年前因糖尿病導致視網膜病變，視力值剩右眼0.1，左眼全盲無光覺，失去視力的那一刻，人生頓時陷入黑暗，工作和生活上開始面臨許多不便，常叫錯名字朋友同事的名字，也害怕他人的異樣眼光，當時不願求助任何單位，開始過著封閉、迷茫的生活。