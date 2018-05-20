日本旅遊認識優子 靠line就把她娶回家了

2018-05-20 14:52 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



今天「520」總統就職日因諧音「我愛你」，吸引許多新人登記結婚，桃園市八德戶政事務所今天上午到下午加班完成27對新人預約登記結婚結連理，主任王瓊慧鼓勵新人生育，贈送新人「好孕到」金鏟子祝福早生貴子，新人顏宏文與日本籍新娘吉武優子旅遊相遇、靠line情牽跨國戀人步上紅毯，新人馬家騏與女友邱淑蓉也是靠line、臉書聯繫感情，新人張聖凱與女友鄭家育相戀11年，在兒子見證終成眷屬，新人喜氣洋洋在520譜成佳話。

新人顏宏文牽著日籍女友吉武優子走進八德戶政事務所登記結婚，他表示，他赴日本旅遊，因緣遇見優子後，就被優子深深吸引，回台後兩人一直透過line聯繫，交往7、8個月情投意合，決定選在520這天牽手一生。

新人馬家麒與女友邱淑蓉兩人在一次戶外烤肉聚會認識、交往，透過Line、fb臉書以「寶貝」、「歐巴」親蜜暱稱，交往兩年半互許終身，馬家騏說妻子很貼心、是他的好幫手。邱淑蓉說，丈夫花一個多月打造兩人親蜜小窩讓她很感動。