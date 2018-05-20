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竹市青草湖獨木舟探索課程 成校際交流利器

2018-05-20 14:47聯合報 記者張雅婷╱即時報導

新竹市青草湖國小發展出獨木舟探索課程而聞名，日前因承辦新加坡遊學交流活動，和台北志清國小結緣，在彼此的互動中，青草湖國小獨木舟課程非常吸引志清國小師生，由志清國小校長李雪鳳帶隊，跨縣市校際交流課程的，展開青草湖國小攜手台北志清國小校際遊學的旅程。

青草湖國小校長許慶恭表示，校際遊學課程包含「青草湖鐵馬探索行」、「獨木舟課程」、「創意食農野炊造咖」及「真愛海洋.針織珊瑚」。

課程設計讓志清國小學伴騎乘自行車帶著ipad闖關，漫遊並探索青草湖的風景及生態文化，也讓他們搭乘獨木舟探索青草湖、客雅溪多樣的河湖生態環境，並且讓學生們採收校園自然熟成的紅藜、番茄、小黃瓜等農作物共同來一場「生機無限」的午餐約會。最後將學生共同創客手作「針織水母項鍊」，象徵愛護海洋的識別證，也青草湖國小是送給志清國小學伴最特別的禮物。

教育處表示，新竹市國中小積極發展屬於學校特色的校訂課程，還包含內湖國中茶花課程、南隘國小珍隘米課程等都是具有特色的課程，希望學校能透過課程與教學的翻轉，帶給學生不一樣的學習驚艷，藉由校際交流，將不一樣的文化引進校園。

志清國小五年級學生楊怡瑋表示，還沒到青草湖國小的時候，我以為它就是ㄧ個湖，然後很鄉下的感覺，但是到青草湖之後，我才發現和我想得不一樣，他們居然有一塊田在學校，「湖在學校旁邊，後門一打開還有ㄧ條客雅溪可以划船」，而且很清澈，學校很大、植物很多、空氣很好，科技居然也很厲害，真是太神奇了!

青草湖國小與志清學伴共同體驗划獨木舟的技巧與樂趣。圖／新竹市府教育處提供
青草湖國小與志清學伴共同體驗划獨木舟的技巧與樂趣。圖／新竹市府教育處提供
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青草湖國小與志清學伴共同體驗划獨木舟的技巧與樂趣。圖／新竹市府教育處提供
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獨木舟遊學

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