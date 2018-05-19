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搶攻桃園精緻鍋物市場 在地玖樓創品牌開幕

2018-05-19 20:15聯合報 記者張裕珍╱即時報導

桃園在地玖樓餐飲從燒肉起家，主打吃到飽價格，吃得到單點肉品品質，位於桃園區的玖樓燒肉開業雖才近2年，就迅速竄紅，月營業額破百萬元，業者看準現代人也愛吃鍋，今年也自創新品牌玖樓鍋物料哩，從湯頭到食材處處講究，搶攻桃園精緻火鍋市場，繼續征服桃園人挑嘴的味蕾。

玖樓餐飲雖成立不久，但知名度逐漸打開，執行長田明倫是七年級生，帶領一群七、八年級生經營燒肉、鍋物品牌，田明倫說，自己愛吃美食，也很喜歡吃燒肉，經營燒肉一年多來，不少客人都問說怎麼沒賣火鍋，於是著手策畫。

田明倫說，玖樓鍋物籌備許久，店面就位於桃園美食新聚落、桃園大興路上，兩層樓約六十餘坪，店內裝潢設計精品高雅搭配客製灰色調，另有室內包廂可供饕客享用無菜單頂級食材，希望提供愛吃鍋物的桃園人全新的消費選擇。

因有燒肉食材資源基礎，玖樓鍋物的肉品、海鮮有和牛、牛小排、頸花肉、羔羊排、藍鑽蝦、天使紅蝦、鱘龍魚片等多元食材，還有特色別具的附餐如叉燒飯、香辣麵等，另有手作黃金餃、蛋餃、麻辣餃、豆腐布丁等，美味精緻。

玖樓鍋物有麻辣鍋、昆布鍋兩大湯底，料理長王凱弘說，台灣傳統麻辣鍋分兩種，川味麻辣鍋偏重中藥香、台式麻辣鍋多帶點滷香或豆瓣醬香氣，玖樓則是將兩種口味合併，「是可以喝的麻辣湯」，微微麻辣感，搭配食材相當順口。

田明倫說，玖樓鍋物今天開幕，主打雙人套餐式鍋物服務，2人980元起，不定期會推出隱藏版創意食材，像是現在主推肉質軟嫰的午仔魚，開幕慶期間，凡點雙人套餐就送價值980元的和牛；未來也將鎖定六都持續擴展餐飲版圖。

桃園在地玖樓餐飲從燒肉起家，今年也自創新品牌玖樓鍋物料哩，從湯頭到食材處處講究，...
桃園在地玖樓餐飲從燒肉起家，今年也自創新品牌玖樓鍋物料哩，從湯頭到食材處處講究，搶攻桃園精緻火鍋市場，繼續征服桃園人挑嘴的味蕾。記者張裕珍／攝影
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桃園在地玖樓餐飲從燒肉起家，今年也自創新品牌玖樓鍋物料哩，從湯頭到食材處處講究，...
桃園在地玖樓餐飲從燒肉起家，今年也自創新品牌玖樓鍋物料哩，從湯頭到食材處處講究，搶攻桃園精緻火鍋市場，繼續征服桃園人挑嘴的味蕾，店面在桃園區大興路上。記者張裕珍／攝影
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桃園在地玖樓餐飲從燒肉起家，今年也自創新品牌玖樓鍋物料哩，從湯頭到食材處處講究，...
桃園在地玖樓餐飲從燒肉起家，今年也自創新品牌玖樓鍋物料哩，從湯頭到食材處處講究，搶攻桃園精緻火鍋市場，繼續征服桃園人挑嘴的味蕾。記者張裕珍／攝影
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玖樓鍋物的肉品、海鮮多元，鱷魚肉也吃得到。記者張裕珍／攝影
玖樓鍋物的肉品、海鮮多元，鱷魚肉也吃得到。記者張裕珍／攝影
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桃園在地玖樓餐飲從燒肉起家，今年也自創新品牌玖樓鍋物料哩，從湯頭到食材處處講究，...
桃園在地玖樓餐飲從燒肉起家，今年也自創新品牌玖樓鍋物料哩，從湯頭到食材處處講究，搶攻桃園精緻火鍋市場，繼續征服桃園人挑嘴的味蕾。記者張裕珍／攝影
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玖樓鍋物的肉品、海鮮多元，藍鑽蝦肉質鮮甜。記者張裕珍／攝影
玖樓鍋物的肉品、海鮮多元，藍鑽蝦肉質鮮甜。記者張裕珍／攝影
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玖樓則是將台式與川式兩種口味合併，「是可以喝的麻辣湯」，微微麻辣感，搭配食材相當...
玖樓則是將台式與川式兩種口味合併，「是可以喝的麻辣湯」，微微麻辣感，搭配食材相當順口。記者張裕珍／攝影
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